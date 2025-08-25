Grêmio

Alternativa criativa
Notícia

Sem nova contratação, Grêmio fará "ajuste" no grupo para repor ausência de Balbuena

Como defensor paraguaio não deve atuar mais em 2025, Tricolor deve utilizar volante peruano Erick Noriega, recentemente contratado, como opção na zaga

Rodrigo Oliveira

