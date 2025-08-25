Sem nova contratação, Grêmio fará "ajuste" no grupo para repor ausência de Balbuena

Técnico Mano Menezes definirá nova dupla de zaga na semana Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio buscará no próprio grupo uma reposição para Balbuena, afastado do restante da temporada por uma lesão grave.

Contratado para ser volante, o peruano Erick Noriega será a partir de agora uma nova opção do técnico Mano Menezes para a defesa. O Tricolor descarta buscar um novo zagueiro no mercado.

Vindo do Alianza Lima, Noriega atuava com frequência na zaga no antigo clube, embora seja preferencialmente como volante. Diante da necessidade, porém, voltará ao sistema defensivo, sem, contudo, deixar de ser opção no meio-campo.

Inclusive no jogo contra o Flamengo, no próximo domingo (31), existe a possibilidade de Noriega compor a dupla de zaga com Kannemann. Pesa a favor do peruano o fato de ele ser destro, algo considerado importante por Mano para atuar no lado direito da zaga.

A outra alternativa é novamente o Wagner Leonardo jogar ao lado do argentino. Apesar de ambos estarem mais entrosados, seria, porém, mais uma vez uma dupla formada por dois canhotos, o que não é considerado ideal pela comissão técnica.

Após o jogo contra o Flamengo, Noriega viajará para integrar a seleção peruana, que disputará dois jogos contra Uruguai e Paraguai, nos dias 4 e 9 de setembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. O atleta não desfalcará o Tricolor em nenhuma partida do Brasileirão.