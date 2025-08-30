Sem Arthur, Grêmio divulga relacionados para enfrentar o Flamengo; veja a lista

O Grêmio divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, neste domingo (31). Conforme antecipado por Zero Hora, a delegação viajou ao Rio de Janeiro na tarde deste sábado (30) com as ausências do recém-contratado Arthur e do jovem atacante Alysson, vetado pelo departamento médico.
Mesmo tendo sido regularizado junto à CBF, o volante de 29 anos permaneceu em Porto Alegre aprimorando a parte física. A ideia é que ele possa estrear diante do Mirassol, na Arena, no dia 13 de setembro, após a data Fifa.
Já o jovem atacante sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, abrindo uma dúvida no time titular entre Pavon e Carlos Vinicius. Caso a escolha se dê pelo último, haverá uma mudança tática na equipe, com o deslocamento de Braithwaite para a função de meia-atacante e de Edenilson para o corredor direito.
O belga Amuzu, que poderia ser opção, também ficou de fora por um desconforto muscular. Ele se soma a uma lista extensa de desfalques que ainda tem o meia Riquelme, o volante Villasanti, o lateral João Lucas e os zagueiros Gustavo Martins e Balbuena, afastados por lesões, e o volante Alex Santana, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Diante de tantos problemas, o time gremista deve ter: Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuellar, Dodi, Edenilson e Cristian Olivera; Braithwaite e Carlos Vinícius (Pavon).
Válida pela 22ª rodada do Brasileirão, a partida contra o Flamengo está agendada para iniciar às 16h deste domingo (31), no Maracanã.
Confira os relacionados do Grêmio no Rio de Janeiro:
Goleiros: Tiago Volpi, Gabriel Grando e Thiago Beltrame
Laterais: Marcos Rocha, Marlon, Lucas Esteves
Zagueiros: Kannemann, Wagner Leonardo, Jemerson, Viery e Luis Eduardo
Volantes: Noriega, Cuellar, Dodi, Edenilson
Meias: Cristaldo
Atacantes: Cristian Olivera, Carlos Vinicius, Pavon, Braithwaite, André Henrique, Aravena, Gabriel Mec e Jardiel