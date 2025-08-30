Grêmio

Desfalcado
Notícia

Sem Arthur, Grêmio divulga relacionados para enfrentar o Flamengo; veja a lista

Partida da 22ª rodada do Brasileirão será disputada a partir das 16h de domingo, no Maracanã

Filipe Duarte

