Riquelme tem suspeita de lesão muscular e vira preocupação no Grêmio

Jovem deixou o campo mais cedo ao sentir dor no músculo posterior da coxa direita. André Ávila / Agencia RBS

O empate em casa contra o Ceará na noite deste sábado (23) trouxe preocupações maiores do que a frustração no resultado. Além de ter confirmado a fratura no tornozelo do zagueiro Balbuena, o Grêmio ganhou uma preocupação em relação ao meia Riquelme.

Após iniciar o jogo no banco de reservas, o jovem ingressou no intervalo, na vaga de Edenilson, mas permaneceu em campo por cerca de 30 minutos. A saída ocorreu depois de sentir o músculo posterior da coxa direita.

O atleta será submetido a exame de imagem para saber a gravidade da lesão, mas já tem a presença na próxima rodada do Brasileirão, contra o Flamengo, no Maracanã, tratada como dúvida.

Desfalques e retornos

Além de Balbuena, o técnico Mano Menezes já sabe que não contará com o volante Alex Santana, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, retornam o também volante Dodi e o centroavante Carlos Vinicius.

Com o domingo (24) de folga, o elenco gremista se reapresenta no CT Luiz Carvalho na segunda-feira (25) à tarde. O duelo com o Flamengo está agendado para o próximo domingo (31), às 16h.