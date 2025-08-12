Reuniões nesta terça-feira encaminham rumos do Grêmio para o restante de 2025

Mano Menezes também convocou uma conversa com o grupo de jogadores na reapresentação dos atletas. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Para resolver os problemas de dentro de campo, o Grêmio tentará aparar arestas fora do gramado. Depois da segunda-feira (11) de folga para atletas e comissão técnica, a terça-feira (12) reserva uma série de conversas para tentar ajustar rumos e determinar o futuro da equipe.

A primeira, e mais importante, terá Mano Menezes e a direção frente a frente. Mas o técnico também espera ouvir de seus comandados suas avaliações sobre o momento do time.

No domingo, após a derrota para o Sport, o vice de futebol Alexandre Rossato garantiu a permanência de Mano como responsável pela equipe. O treinador também falou sobre seu trabalho, citou que precisaria ver evolução a curto prazo ou pediria para deixar o clube, mas uma voz importante no clube também se posicionou.

Declaração do presidente

Em evento para a análise do modelo brasileiro de fair play financeiro para os clubes, no Rio de Janeiro, Alberto Guerra também indicou que o planejamento é pela manutenção da comissão técnica. Mas o tom já foi menos definitivo do que outras manifestações ouvidas.

— Temos que ter calma para não ser um jogo só um divisor de águas. Conversei com o Mano e com meus pares, marcamos uma reunião amanhã (terça) quando eu chegar para fazermos avaliações. Por ora, está mantido, sim — disse o presidente do Grêmio.

Guerra retornou nesta terça a Porto Alegre e vai ao CT para ouvir de Mano, do departamento de futebol e dos atletas os motivos para a brusca queda de rendimento do time desde o período de preparação para a Copa do Mundo de Clubes. A expectativa era de que a equipe voltaria em melhores condições. Mas em nove jogos desde o recesso, são apenas duas vitórias, dois empates e cinco derrotas. Contando que um dos triunfos foi sobre o São José, pela Recopa Gaúcha.

Apesar das cobranças externas, e da expectativa de mudanças após a derrota para o Sport, o clima na direção do Tricolor é mais favorável pela manutenção do trabalho de Mano. Existe confiança no departamento de futebol de que a comissão técnica atual é capaz de resolver as dificuldades da equipe.

Mas parte importante dessa expectativa passa também por uma conversa convocada ainda no vestiário da Arena, no último domingo. Após o silêncio pós-jogo, a ideia é que os atletas levem para o técnico suas impressões do trabalho e quais seriam as soluções e pontos que necessitam de ajustes no dia a dia de treinos para que os resultados melhorem.

— Precisa acontecer a curto prazo. Essa é minha promessa para o torcedor. Se não acontecer a curto prazo, não serei eu que vou atrapalhar. Porque não serei eu que vou atrapalhar. Minha parte é entender que não tenha mais nada para tirar da equipe. Esse é meu limite — afirmou Mano, após o jogo contra o Sport.

Depois das conversas, Mano começará a preparar a equipe para a partida deste domingo contra o Atlético-MG. Com dores no pé, Braithwaite forçou o terceiro cartão amarelo para fazer tratamento e não jogar no gramado sintético do estádio da equipe mineira. Carlos Vinícius assumirá a função de centroavante.