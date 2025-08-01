Retrospecto negativo e eliminação em Copa do Brasil: o desempenho do Grêmio contra Renato Portaluppi

Em 2008, Renato esteve no Olímpico com o Fluminense. Fernando Gomes / Agencia RBS

Neste sábado (2), às 21h, no Maracanã, o Grêmio visita o Fluminense e reencontra seu maior ídolo. No entanto, quando está diante de Renato Portaluppi do outro lado, o ex-treinador campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo clube se transforma em algoz.

Este será o 11º encontro entre Grêmio e o treinador Renato Portaluppi. São 10 jogos (oito pelo Brasileirão e dois pela Copa do Brasil), com três vitórias do Grêmio, três empates e quatro derrotas.

Os confrontos aconteceram sempre com Renato nos clubes cariocas. São quatro jogos contra o Fluminense, quatro contra Flamengo e dois contra o Vasco.

Derrota no primeiro confronto

Tite era o técnico do Grêmio na ocasião. Paulo Franken / Agencia RBS

A primeira vez em que o Grêmio enfrentou Renato foi no longínquo ano de 2003. O Fluminense veio ao Olímpico para a partida válida pela sexta rodada do Brasileirão.

E os cariocas levaram a melhor. Fábio Bala marcou o único gol da partida, que deu o tom de um ano em que o Grêmio sofreu até o fim para fugir do rebaixamento.

Depois, foram mais três encontros com o Fluminense, mas aí com vantagem para o Grêmio: duas vitórias e um empate, entre 2007 e 2008. Com Renato no Vasco, um ano antes, menos sorte: um empate e uma vitória carioca no Olímpico (veja abaixo).

Eliminação com goleada na Copa do Brasil

Na ocasião, Felipão era o treinador do Tricolor. Marco Favero / Agencia RBS

Na Copa do Brasil de 2021, o Grêmio voltaria a reencontrar Renato, agora com o poderoso Flamengo. O time que seria finalista da Libertadores e perderia para o Palmeiras mostrou todo seu poderio diante do Grêmio.

No jogo de ida das oitavas de final, mesmo com a expulsão do lateral Isla, não tomou conhecimento do Tricolor: 4 a 0 na Arena e vaga encaminhada. Na volta, nova vitória, por 2 a 0, que selaria vaga dos cariocas às quartas (o Flamengo foi eliminado na semi, para o Athletico-PR).

Pelo Brasileirão do mesmo ano, o do rebaixamento, vitória Tricolor no Maracanã, com gol de Borja. Na Arena, empate em 2 a 2.

Veja abaixo o retrospecto completo do Grêmio contra Renato

2003 - Brasileirão - Grêmio 0x1 Fluminense

Brasileirão - Grêmio 0x1 Fluminense 2006 - Brasileirão - Grêmio 1x2 Vasco

Brasileirão - Grêmio 1x2 Vasco 2006 - Brasileirão - Vasco 1x1 Grêmio

Brasileirão - Vasco 1x1 Grêmio 2007 - Brasileirão - Grêmio 2x0 Fluminense

Brasileirão - Grêmio 2x0 Fluminense 2007 - Brasileirão - Fluminense 1x1 Grêmio

Brasileirão - Fluminense 1x1 Grêmio 2008 - Brasileirão - Grêmio 2x1 Fluminense

Brasileirão - Grêmio 2x1 Fluminense 2021 - Copa do Brasil - Grêmio 0x4 Flamengo

Copa do Brasil - Grêmio 0x4 Flamengo 2021 - Copa do Brasil - Flamengo 2x0 Grêmio

Copa do Brasil - Flamengo 2x0 Grêmio 2021 - Brasileirão - Flamengo 0x1 Grêmio

Brasileirão - Flamengo 0x1 Grêmio 2021 - Brasileirão - Grêmio 2x2 Flamengo

Brasileirão - Grêmio 2x2 Flamengo Total: 10 jogos (3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas)