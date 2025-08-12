Resultado da enquete: a direção do Grêmio acerta em manter Mano Menezes? 

A derrota para o Sport, lanterna do Brasileirão, na 19ª rodada, deixou o técnico Mano Menezes mais criticado do que nunca. Mesmo assim, a diretoria do Grêmio manteve o treinador no cargo. Ao menos até o meio-dia desta terça-feira (12).
Na segunda-feira (11), GZH questionou ao público se a decisão de manter Mano como treinador do Grêmio foi acertada ou não.
Ao todo, foram 1.722 votos. Após 24 horas no ar, a enquete teve 57,9% dos votantes escolhendo o "não" — entendendo que a direção errou em deixar o técnico no cargo. Em contrapartida, 42,1% das pessoas marcaram "sim", pois acreditam que a decisão foi acertada.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.