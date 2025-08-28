Relembre cinco momentos da primeira passagem de Arthur pelo Grêmio 

Arthur desembarcou em Porto Alegre na segunda-feira (25). Jonathan Heckle / Agencia RBS

O Grêmio anunciou, nesta quinta-feira (28), o retorno de Arthur. O volante volta ao Tricolor depois de sete anos, quando transferiu-se para o Barcelona. Arthur tem contrato até junho de 2026, com a possibilidade de prorrogação até dezembro.

Natural de Goiânia, o meio-campista chegou ao Grêmio em 2010, quando tinha 14 anos. Em oito anos de clube, Arthur conquistou quatro títulos: a Copa do Brasil, em 2016, a Libertadores, em 2017, e a Recopa e o Gauchão, ambos em 2018.

Abaixo, Zero Hora relembra cinco momentos da primeira passagem de Arthur pelo Grêmio.

Estreia no profissional

Arthur estreou pelos profissionais contra o Aimoré. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Com 18 anos, Arthur foi integrado por Felipão para a pré-temporada do Grêmio, em 2015. Sua estreia como profissional foi no Gauchão, no dia 4 de fevereiro, na derrota do Grêmio para o Aimoré, por 2 a 1.

Na partida de estreia, realizada no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, ele foi discreto. O volante começou jogando, mas foi substituído no intervalo pelo argentino Matías Rodríguez.

Ascensão no Paraguai

Arthur ganhou confiança diante do Guaraní-PAR. LUCAS UEBEL,GREMIO FBPA / Divulgação

Outro jogo importante na trajetória de Arthur pelo Grêmio foi contra o Guaraní-PAR, em Assunção. No confronto, o Tricolor entrou com uma equipe mista em campo.

Além da assistência para o gol de empate marcado por Pedro Rocha, ele foi um dos principais destaques da partida por conta de sua movimentação, distribuição de passes e intensidade na marcação. Arthur começava a pavimentar o caminho para o time titular.

Melhor em campo na final da Libertadores

Arthur foi o melhor em campo na final da Libertadores. LUCAS UEBEL / Grêmio/Divulgação

Apesar de atuar só no primeiro tempo e sair no início da segunda etapa, Arthur foi escolhido pela Conmebol como melhor em campo na final da Libertadores contra o Lanús, em 2017, que consagrou o Grêmio como tricampeão.

Na partida decisiva, ele não sentiu a pressão e dominou o jogo enquanto esteve em campo. Ele saiu machucado, com uma lesão no tornozelo, e foi desfalque do Grêmio no Mundial de Clubes daquele ano.

Gol em Gre-Nal

Arthur marcou gol no Gre-Nal 414. Anderson Fetter / Agencia RBS

Em Gre-Nal válido pelas quartas de final do Gauchão de 2018, Arthur deixou sua marca contra o Inter. Aos 31 minutos do segundo tempo, após Jael desviar de cabeça, Arthur avançou e tocou na saída do goleiro Marcelo Lomba para fazer 3 a 0.

"Não é um adeus, é um até logo"

Antes de transferir-se para o Barcelona, Arthur concedeu uma entrevista emocionado para se despedir do Grêmio. O volante agradeceu a oportunidade que teve em Porto Alegre e prometeu: "Quero dizer um até logo, não um adeus. Aqui não vai ser o fim da minha trajetória no Grêmio".