Reforço do Grêmio, Marcos Rocha revela ter ajudado o RS com doações durante enchente

Anunciado como reforço gremista, Marcos Rocha tem uma ligação improvável com o Rio Grande do Sul. Em entrevista para a Grêmio TV, o lateral-direito revelou ter ajudado o irmão a enviar doações durante o período da enchente, em maio do ano passado.

— Eu estava em São Paulo e, na época, eu criava cavalos. Então, tinha dois caminhões de grande porte parados na cidade e, quando soube da notícia, ele (irmão) me ligou e eu disse: "Tá liberado". Feeling de irmão. Já sabia que ele precisava de ajuda. Ele me disse que não tinha dinheiro e eu falei: "Pode ir anotando aí que depois a gente acerta". Conseguimos mandar 70 toneladas (de doações). Quero agradecer aos meus amigos de Sete Lagoas e Belo Horizonte, onde conseguimos arrecadar. Foi uma forma de abraçar e hoje estou me sentindo abraçado por vocês. Obrigado, Grêmio, e obrigado, Porto Alegre — declarou ele.

Além do depoimento emocionado do atleta, o vídeo também mostra o reencontro com Luiz Felipe Scolari, atual coordenador técnico gremista, com quem trabalhou na capital paulista.

— Treinador que teve passagem pelo Palmeiras e a gente conseguiu ter amizade e um contato. Fomos campeões brasileiros juntos em 2018. É um cara muito carismático, muito querido. Ele me convocou para a Seleção em 2014. Então, é um cara que a gente tem respeito e admiração muito grande, tem uma história maravilhosa no futebol nacional — comentou.

Data da apresentação

Marcos Rocha será apresentado como atleta do Grêmio nesta terça-feira (21). Integrado aos treinamentos com o restante do elenco no CT Luiz Carvalho, o atleta de 36 anos tem chances de estrear no próximo sábado (23), contra o Ceará, na Arena.