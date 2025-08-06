Recuperado de fratura, lateral do Grêmio volta a treinar e se aproxima de retorno

Atleta passou por cirurgia no tornozelo esquerdo no fim de maio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O lateral-direito João Pedro foi liberado para voltar a treinar com o restante do elenco nesta semana no CT Luiz Carvalho e pode reforçar o Grêmio em breve.

A notícia chega em um momento que o Tricolor não conta com jogadores da posição para enfrentar o Sport, no próximo domingo (10).

Titular das últimas temporadas, João Pedro estava afastado das atividades desde o fim de maio, quando sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo na partida contra o Bahia, pelo Brasileirão, e precisou ser submetido a cirurgia. Mas, apesar da reaparição, João Pedro ainda não deve ficar à disposição para este fim de semana.

A projeção é que ele ainda precisa de um tempo de adaptação aos gramados, podendo ser relacionado para enfrentar o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no dia 17, ou o Ceará, no dia 23, em Porto Alegre.

Sem laterais

O técnico Mano Menezes perdeu João Lucas, que teve diagnosticada uma lesão grau 2 na coxa esquerda, e Igor Serrote, vendido ao Al-Jazira. Até mesmo o zagueiro Gustavo Martins, que foi utilizado na função, está entregue ao departamento médico com lesão na coxa direita.

Desta forma, para encarar o lanterna do Brasileirão, o treinador gremista muito provavelmente terá de recorrer a uma improvisação. O volante Camilo, que ingressou no segundo tempo da partida contra o Fluminense, no Maracanã, é o favorito. Ronald e Edenilson seriam as outras alternativas.

Restam mais três sessões de treinamento até o confronto com o Sport. Válido pela 19ª rodada do Brasileirão, o duelo está agendado para ocorrer neste domingo (10), a partir das 20h30min, na Arena.

