Recepcionado pela torcida, Arthur chega a Porto Alegre para assinar com o Grêmio

Arthur agradeceu a torcida pela recepção. Jonathan Heckler / Agência RBS

Pouco depois do relógio marcar meio-dia, o volante Arthur chegou em Porto Alegre, nesta segunda-feira (25), para assinar contrato com o Grêmio. O jogador de 29 anos retorna ao Tricolor após sete anos no futebol europeu.

Arthur foi recepcionado por mais de 50 torcedores na saída do aeroporto Salgado Filho, na Avenida Sertório. O jogador saiu de São Paulo por volta das 10h30min. Ele veio em um jato particular.

O atleta saiu da van e foi agradecer a recepção da torcida, que cantou bastante para o ídolo, que venceu a Libertadores de 2017. Arthur chegou a pegar uma bandeira do Grêmio e cantou junto.

Logo ele entrou no veículo para seguir até o CT Luiz Carvalho, onde realizará exames médicos e deve assinar contrato até o final de 2026.

Como foi a carreira de Arthur após a saída do Grêmio

Barcelona

Com o estilo de jogo comparado ao de Iniesta e Xavi, a adaptação de Arthur ao Barcelona foi rápida. O meio-campista fez 72 jogos no clube espanhol entre julho de 2018 e julho de 2020, quando foi negociado com a Juventus. Além da troca de comissão técnica, ele foi contratado quando o clube era treinado por Ernesto Valverde. Quique Setién assumiu a equipe em janeiro de 2020, mas não teve sucesso e acabou demitido em agosto.

Itália

Vendido para a Juventus, em negócio junto a contratação de Pjanic pelos espanhóis, Arthur fez 32 partidas em sua primeira temporada na Itália. No seu segundo ano, uma lesão no início da preparação o atrapalhou. Ele foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma ossificação da membrana interóssea da perna direita. Mesmo com quase três meses no departamento médico, o volante fez 31 jogos pela equipe na temporada 21/22. Mas foi na Itália onde ele teve sua melhor experiência. Emprestado a Fiorentina em 2023, fez 48 jogos. Além do bom rendimento, contribuiu com dois gols marcados e três assistências.

— Foi uma experiência muito negativa na Juventus. Ele nunca foi protagonista e também teve diversas lesões e a Juve sempre tentou vendê-lo, mas só conseguiu por empréstimo, porque ele tem um salário alto. Na Fiorentina ele foi muito melhor, mas a Fiorentina ao final do empréstimo não conseguiu comprá-lo à vista devido ao alto custo de seu salário e preço. Em Florença, ele era frequentemente usado como número 8 e não como volante e estava um pouco mais livre das funções defensivas — comenta Daniele Pelcca, repórter do portal calciomercato.

Inglaterra

Mas antes de voltar à Itália, Arthur também teve uma experiência no futebol inglês pelo Liverpool. A pior lesão da carreira do jogador aconteceu no clube. Durante um treinamento da equipe inglesa, o meio-campista reclamou de dores na coxa direita. Ele acabou sendo submetido a cirurgia para tratar a lesão muscular e perdeu cerca de quatro meses até ficar à disposição novamente. Ele acabou participando de apenas uma partida pela equipe principal dos Reds.

Volta à Espanha

Sem jogar no segundo semestre de 2024, acabou mais uma vez emprestado. Desta vez ao Girona, da Espanha. Em 2025, o volante fez 15 partidas pela equipe. Ao todo, ficou em campo por 942 minutos.

Em comparação com outra aposta da direção gremista, Arthur leva vantagem. Contratado para ser peça central do esquema tático de Gustavo Quinteros, Cuéllar foi utilizado por apenas 762 minutos até o momento no Tricolor.