Quem são os atletas que podem reforçar o Grêmio para encarar o Flamengo

Dodi é uma das opções que o técnico Mano Menezes tem à disposição. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O dono recente da maior goleada da era dos pontos corridos do Brasileirão será o próximo adversário do Grêmio. Diante do desafio contra o Flamengo, em pleno Maracanã, no próximo domingo (31), o técnico Mano Menezes terá o retorno de garantido de, pelo menos, duas peças em relação à última rodada.

Depois de cumprirem suspensão, o volante Dodi e o atacante Carlos Vinícius ficarão normalmente à disposição, e a dupla poderá figurar na equipe titular. Dodi vira alternativa para formar um meio-campo mais marcador. No ataque, diante das vaias na partida contra o Ceará e da queda de rendimento, Braithwaite poderá abrir espaço para Carlos Vinicius.

Nova opção na lateral

João Pedro, que estava no departamento médico, pode voltar a ser relacionado. O lateral havia sofrido uma fratura no maléolo medial do tornozelo esquerdo ainda em maio. No treinamento desta terça-feira (26), ele apareceu novamente no campo com os demais jogadores. Nesta retomada, ele disputará posição com Marcos Rocha.

Retornos de selecionáveis

Depois da convocação para a Seleção Brasileira sub-17, o zagueiro Luis Eduardo e o meia-atacante Gabriel Mec ficam novamente à disposição da comissão técnica. A dupla foi titular nos amistosos contra a Costa Rica em preparação para o Mundial da categoria, que será disputado em novembro, no Catar. O defensor também foi capitão do Brasil nos dois jogos.

Depois de receber chances no Gauchão, Gabriel Mec passou um tempo sem atuar no profissional em função de uma fratura no tornozelo direito. Para recuperar o ritmo, voltou a ser utilizado no time sub-20. Agora, inclusive, o jovem de 17 anos tem passado por um processo de reforço muscular para voltar a ser utilizado.

Gabriel Mec no treino do Grêmio desta terça-feira. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

E Arthur?

Campeão da Libertadores em 2017, Arthur voltou para reforçar o Grêmio. Apesar do desembarque na capital gaúcha ainda nesta segunda-feira (26), o jogador ainda não foi anunciado pelo clube de forma oficial. Ao longo desta semana, ele irá realizar as primeiras atividades no CT Luiz Carvalho, mas ainda é pouco provável que já seja relacionado para a partida do Maracanã.