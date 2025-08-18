Quem é Erick Noriega, volante que deve ser anunciado pelo Grêmio

Noriega (direita) comemorando gol com seus companheiros. ERNESTO BENAVIDES / AFP

Ainda que a contratação não tenha sido oficializada, o zagueiro que tem atuado como volante já se despediu dos torcedores peruanos.

— Tem oportunidades que se apresentam uma vez e não muitas na vida. Estou muito feliz com a oportunidades. Nos próximos dias, se tomará a próxima decisão — disse após o último jogo com a camisa do Alianza Lima.

Trajetória

Nascido no Japão, o jogador é naturalizado peruano e tem sido convocado recentemente pela seleção da América do Sul. Noriega iniciou a carreira no futebol japonês e defende o Alianza Lima desde 2024.

Em junho, o volante esteve entre os convocados do Peru para os jogos das Eliminatórias. Na oportunidade, entrou em campo no segundo tempo do empate sem gols diante da Colômbia.

— Ele chegou ao Alianza na metade do ano de 2024. Chegou como zagueiro e teve uma boa temporada. Nesta temporada, Gorosito (o técnico) o coloca como volante com muita saída e visão. Sofreu no começo, mas logo cresceu muito seu jogo. É aguerrido e tem boa marcação e desarmes — analisa Sandro Bazan, jornalista do Diário Líbero do Peru.

Foram essas características que fizeram o Grêmio avaliar bem o nome de Noriega. A função era uma carência identificada pela comissão técnica há alguns meses.

Valor da contratação

O Tricolor está comprando 80% dos direitos econômicos do volante por cerca de 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões). Ele deve desembarcar em Porto Alegre na quarta-feira (20).