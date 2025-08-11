Quanto tempo levaram as contratações de Balbuena, Carlos Vinícius e Alex Santana pelo Grêmio

Balbuena chegou após treinador dar seu aval. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Uma das justificativas de Mano Menezes para o rendimento ruim do Grêmio é a demora nas contratações e a falta de alguns reforços no grupo de jogadores — versão descartada por quem acompanha os bastidores do CT Luiz Carvalho.

Segundo fontes ouvidas por Zero Hora nesta segunda-feira (11), o técnico entende que o clube ainda não entregou os reforços necessários e que é fundamental que a direção encontre essas peças rapidamente. Na sua avaliação, não é possível aguardar muito tempo — como teria ocorrido nas chegadas de Balbuena e Carlos Vinícius, que estrearam na derrota para o Sport, domingo (10).

A versão apurada por Zero Hora é a de que a direção teria levado menos de uma semana para efetuar as contratações de Balbuena e de Carlos Vinícius. O atraso na vinda dos jogadores teria sido a demora da validação dos dois nomes pela comissão técnica.

No caso do meia Alex Santana, de acordo com as mesmas fontes, a indicação veio de Mano. Em menos de cinco dias, após o início das tratativas, o atleta assinou contrato. Disponível por nove jogos desde sua contratação, o volante fez cinco partidas. Ao todo, o meio-campista disputou 303 minutos de 810 possíveis.