Próximo adversário do Grêmio, Atlético-MG terá retorno de titulares para confronto pela Sul-Americana

Hulk deve voltar ao time titular. Paulo Henrique França / Atlético-MG

Adversário do Grêmio no próximo domingo (17), o Atlético-MG terá um desafio antes do duelo pelo Brasileirão. O Galo enfrenta o Godoy Cruz pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O técnico Cuca deve colocar força máxima no confronto na Arena do Galo. O atacante Hulk e o lateral-direito Saravia, preservados no jogo anterior (contra o Vasco, pelo Brasileiro), devem começar a partida em Belo Horizonte.

Além disso, o treinador também terá à disposição os três reforços contratados pela equipe mineira na janela de transferências: Alexsander, Biel e Reinier. Apesar disso, apenas o primeiro tem chances de começar como titular nesta quinta-feira.