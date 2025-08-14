Próximo adversário do Grêmio, Atlético-MG terá retorno de titulares para confronto pela Sul-Americana

Adversário do Grêmio no próximo domingo (17), o Atlético-MG terá um desafio antes do duelo pelo Brasileirão. O Galo enfrenta o Godoy Cruz pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.
O técnico Cuca deve colocar força máxima no confronto na Arena do Galo. O atacante Hulk e o lateral-direito Saravia, preservados no jogo anterior (contra o Vasco, pelo Brasileiro), devem começar a partida em Belo Horizonte.
Além disso, o treinador também terá à disposição os três reforços contratados pela equipe mineira na janela de transferências: Alexsander, Biel e Reinier. Apesar disso, apenas o primeiro tem chances de começar como titular nesta quinta-feira.
O provavél Atlético-MG tem Everson; Saravia, Lyanco, Junior Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Alexsander) e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk.