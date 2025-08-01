Promessa do Grêmio vive expectativa por renovação de contrato após ganhar oportunidades como titular

Riquelme aguarda para assinar seu primeiro contrato profissional com o clube. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Prestes a completar 19 anos, Riquelme está próximo de se firmar como titular do Grêmio. O meia, que aproveitou a lacuna da posição dos estrangeiros Cristaldo e Monsalve, ganhou elogios de Mano Menezes. Enquanto isso, o jovem vive a expectativa pelo primeiro contrato profissional com o clube.

São sete partidas na equipe principal com um gol marcado, justamente na estreia, contra o Sportivo Luqueño, do Paraguai, pela Sul-Americana. Nos últimos três jogos, ele assumiu um lugar no time e ganhou elogios do treinador.

— Riquelme é mais frio que iceberg. É surpreendente em termos de comportamento. É tranquilo, recebe as instruções, tenta fazer, às vezes não consegue, mas não se desequilibra. Temos um jogador de extremo valor para construirmos juntos — declarou Mano, e seguiu:

— Se daqui a pouco não render bem, é natural. Vai ter momentos de tirar um pouquinho para respirar e não dar tanta responsabilidade de resolver todos os problemas. A tendência é evoluir.

Riquelme está nas categorias de base do clube desde 2022. Natural de São Paulo, em 2024 ele renovou o contrato, que está em vigência até dezembro de 2026. Há uma cláusula de prorrogação por mais um ano exclusivamente da vontade gremista.

Valorização

Entretanto, a expectativa é de uma renovação por mais tempo e com valorização salarial do garoto, que em 13 de agosto, faz aniversário. Além da função de meia central, Riquelme atua pela ponta esquerda e até mesmo foi improvisado na base como falso 9.

O Grêmio tem adotado a postura de valorização gradativa dos talentos. Primeiro renova, colocando cláusulas de novo aumento em caso de confirmação entre os profissionais.

Por enquanto, mesmo com as aparições no principal time, Riquelme consta como atleta do time sub-20. Até o momento, o clube não se manifestou sobre a promoção ao jovem ou procurou o estafe pela renovação.