Promessa do Grêmio faz golaço de bicicleta em Gre-Nal sub-15; veja vídeo

O Grêmio saiu na frente com um golaço na volta da final do Gauchão sub-15, contra o Inter. Aos 15 minutos de jogo no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, Joãozinho, o camisa 10 gremista, abriu o placar de bicicleta (assista acima).

O gol foi de primeira, em um cruzamento na medida do lateral Kenay. Muitos jogadores gremistas levaram as mãos a cabeça, impressionados com o lance.

Depois, aos 27 minutos, Joaõzinho marcou novamente. O capitão do Tricolor João Gabriel marcou o terceiro.

No fim, o Tricolor venceu por 5 a 0 e conquistou o título do Estadual. Na ida, em Alvorada, o Colorado venceu por 2 a 1.