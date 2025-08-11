Presidente do Grêmio se manifesta após derrota para o Sport: "Não vamos nos omitir"

Guerra promete correção de erros da equipe. Camila Hermes / Agencia RBS

O presidente do Grêmio Alberto Guerra se manifestou por meio de sua conta no Instagram após a derrota para o Sport, lanterna do Brasileirão.

O dirigente, que deixou a Arena durante o jogo deste domingo para embarcar para o Rio de Janeiro, onde terá compromisso na CBF nesta segunda-feira (11), disse que não se omitirá de suas responsabilidades no comando do clube:

"O resultado desta noite não condiz com a grandeza do Grêmio. Somos responsáveis e não vamos nos omitir de resolver os problemas. Nesta segunda, vou me reunir na CBF para tratar de outro assunto importante para o Grêmio: a implementação do fair play financeiro no futebol brasileiro. Garanto a todos que vamos corrigir os erros e que o Grêmio vai superar este momento", escreveu o dirigente.

Manutenção de Mano

A derrota para o Sport, lanterna do Brasileirão, não fez a direção do Grêmio demitir o treinador Mano Menezes do comando técnico.

Após o jogo deste domingo, o vice de futebol, Alexandre Rossato, esteve ao lado do técnico no auditório da Arena para confirmar a permanência de Mano à frente da equipe.

— Porque mudar ou não mudar? Não mudar pois estamos presenciando todo trabalho que está sendo feito. Os resultados não chegaram, mas essa mesma equipe saiu de um lugar muito pior com a chegada dessa comissão técnica. A gente tem certeza que a manutenção desse trabalho vai dar o resultado que a gente precisa — disse o dirigente.

Manifestação de Alberto Guerra. Reprodução, Instagram