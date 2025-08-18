Presidente do Grêmio lamenta incidentes em aeroporto e prevê "punição rigorosa" para envolvidos: "Facilmente identificáveis"

Torcedores promoveram quebra-quebra no Salgado Filho. Reprodução / Instagram

O presidente do Grêmio lamentou os incidentes ocorridos no Aeroporto Salgado Filho, neste sábado (16), antes do embarque da delegação para Minas Gerais. Torcedores promoveram uma emboscada, danificaram o ônibus da delegação e agrediram um segurança.

A declaração foi dada em entrevista coletiva após a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, neste domingo (17), na Arena do Galo. De acordo com ele, haverá punição "rigorosa" para os envolvidos.

— Não é algo do esporte. Os incidentes são lamentáveis, e nós vamos atrás dos envolvidos, que serão punidos rigorosamente. São conhecidos, e facilmente identificáveis — assegurou o presidente.

Ainda no sábado, em nota, o Grêmio lamentou o ocorrido. Classificou os incidentes como "inaceitáveis", e repudiou o fato.

Mano também comenta: "Injustificável"

O técnico Mano Menezes também comentou o ocorrido em sua coletiva após a partida. De acordo com o treinador, o ocorrido foi "injustificável":

— Não merece respeito nenhum. Desrespeito, incitação à violência. Porque depois, quando acontece o que aconteceu lá (no aeroporto), ninguém é responsável. Não contribui em nada com o futebol — resumiu.

O Grêmio volta a campo no próximo fim de semana. No sábado (23), recebe o Ceará, na Arena, às 21h.

