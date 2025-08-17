Presidente do Grêmio fala sobre reforços e acredita em "virada de chave" após vitória sobre o Atlético-MG 

Grêmio venceu Atlético-MG e aliviou pressão. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Após a vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG, por 3 a 1, na tarde deste domingo (17), o presidente Alberto Guerra concedeu entrevista coletiva. Na zona mista da Arena do Galo, ele falou sobre a chegada de reforços (sem confirmar nomes), e também sobre a expectativa pela "virada de chave" após uma semana de bastante pressão sobre o trabalho.

Questionado sobre a contratação do volante Arthur, campeão da Libertadores com o clube em 2017, Guerra desconversou. Evitou falar em nomes, e resumiu a busca por reforços:

— Só vou falar em nomes de jogadores quando assinar. Não vou garantir nada. Mas estamos trabalhando. O Grêmio vai ficar ainda mais forte — assegurou.

De acordo com a reportagem de GZH e da Rádio Gaúcha, Arthur chega na quarta (20) a Porto Alegre. Ele realizará exames médicos e assinará com o clube após rescisão com a Juventus.

Outros dois jogadores também estão próximos do desembarque em Porto Alegre. O volante Erick Noriega, do Alianza Lima, e o lateral Marcos Rocha, do Palmeiras, devem ser anunciados ao longo da semana.

"Virada de chave"

O presidente do clube também falou sobre a necessidade de "virada de chave" após uma semana de bastante pressão no clube, especialmente com a derrota por 1 a 0 sofrida para o Sport, na Arena, no último fim de semana.

— Acreditamos na virada de chave. Vamos incorporar ao elenco alguns jogadores. Falta um turno inteiro. Estamos confiando no processo. Claro que não estamos contentes com a campanha. Mas vamos continuar com as vitórias — completou.