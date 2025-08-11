Presidente do Grêmio embarca para compromisso no Rio de Janeiro durante a derrota contra o Sport

O presidente Alberto Guerra foi uma das ausências do Grêmio após a derrota do clube gremista para o Sport por 1 a 0 na Arena neste domingo (10). O dirigente do Tricolor deixou a Arena rumo ao aeroporto durante o jogo em Porto Alegre.
A informação foi confirmada pelo repórter Filipe Duarte da Rádio Gaúcha. Guerra saiu antes para viajar ao Rio de Janeiro, onde terá reunião na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o Fair Play financeiro.
O evento ocorrerá na segunda-feira (11), a partir das 10h, em um hotel na Barra da Tijuca.