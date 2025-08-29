"Preciso mais do Grêmio do que ele de mim", diz Arthur em apresentação

Arthur vai utilizar camisa que o consagrou no tricampeonato da América. Renan Mattos / Agencia RBS

Mais um passo do retorno de Arthur ao Grêmio foi dado. O volante foi apresentado oficialmente pelo clube, nesta sexta-feira (29), no auditório da Arena do Grêmio. Ele recebeu a camisa 29, mesmo número que usou na primeira passagem, e falou pela primeira vez com a imprensa.

Revelado pelo Tricolor, Arthur permaneceu sete anos no futebol europeu. Ele chega por empréstimo até junho de 2026, com possibilidade de renovação.

O presidente Alberto Guerra começou a falar e agradeceu o jogador por ter voltado ao Grêmio.

— O Arthur fez muita força para estar aqui, e quero agradecer muito ele por isso — disse.

— Vamos trabalhar juntos para reerguer o Grêmio. Colocar o Grêmio onde ele tem que estar. O clube é a torcida, funcionários, enfim, todas aquelas pessoas que amam o Grêmio. Então, muito obrigado a todos e muito feliz por estar em casa de novo — disse.

A chegada de Arthur é um alento para o torcedor gremista, que vive momento difícil na temporada. Porém, o volante alegou que seu retorno é importante para sua carreira.

O Grêmio precisava mais de mim do que eu do Grêmio? Não, de forma alguma. Nunca se passou isso na minha cabeça. Eu acho que eu preciso muito mais do Grêmio do que o Grêmio de mim. Venho a somar e ajudar — afirmou.

A estreia de Arthur deve ocorrer apenas após a data Fifa. O Grêmio enfrenta o Mirassol, no dia 13 de setembro, às 16h, na Arena.

Assista a entrevista de Arthur na volta ao Grêmio: