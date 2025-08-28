Pré-candidato à presidência do Grêmio, Sérgio Canozzi lamenta desistência, mas critica Marcelo Marques: "Tem que conhecer o clube"

Sérgio Canozzi no programa Sem Filtro, em julho. Renan Mattos / Agencia RBS

O empresário Sérgio Canozzi, pré-candidato à presidencia do Grêmio, lamentou a decisão de Marcelo Marques sobre retirar a candidatura do pleito gremista. O anúncio da desistência foi feito nesta quarta-feira (27) no programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha.

— Uma pena, acho que é um quadro que podia ser aproveitado no Grêmio, embora não com a imposição com a qual ele vinha. No Grêmio a gente se cria, tem que conhecer o clube, as histórias, as pessoas. Infelizmente, ele achou que ia comprar o clube e tudo que tinha lá estava errado. Penso que acabou vendo o seu erro e resolveu recuar, mas continua sendo um quadro para o futuro.

— Eu mantenho minha candidatura firme e forte para fazer uma grande gestão no Grêmio — completou Canozzi, ao ser questionado se mantém a pré-candidatura.

Portas abertas para Marques

Mesmo abrindo mão da candidatura, Marcelo Marques se colocou à disposição para seguir ajudando o Grêmio financeiramente. Caso eleito, Sérgio Canozzi disse que aceita este apoio:

— Se ele (Marcelo Marques) estiver disposto a ajudar o Grêmio na forma que eu soube que ele se manifestou, sempre será bem-vindo.

Incerteza sobre candidatura de Canozzi

Em julho, em entrevista ao programa "Sem Filtro", Canozzi havia revelado incertezas sobre concorrer, já que teria um problema em seu registro de sócio — o edital prevê que para ser candidato é preciso ser associado há pelo menos 10 anos. O presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Bugin, explica que este fato será avaliado somente após as inscrições das candidaturas, no final de outubro.

Como funciona a eleição?

A eleição do Conselho Deliberativo será realizada em 27 de setembro. Serão renovadas 150 cadeiras.

Depois da renovação de parte do Conselho, os movimentos formais para a eleição presidencial terão início. A publicação de edital também é o primeiro passo, o que deve ocorrer no início de novembro.

A eleição presidencial deve ocorrer, segundo o estatuto, na segunda quinzena de novembro. Os candidatos com mais de 20% dos votos, dentro do universo de 343 conselheiros, avançam para a assembleia de associados.