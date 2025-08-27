Grêmio

Reação 
Notícia

Pré-candidato à presidência do Grêmio, Gladimir Chiele admite surpresa com decisão de Marcelo Marques, e garante foco na eleição do Conselho

Marques comunicou desistência no Sala de Redação nesta quarta-feira 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS