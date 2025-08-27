Pré-candidato à presidência do Grêmio, Gladimir Chiele admite surpresa com decisão de Marcelo Marques, e garante foco na eleição do Conselho

Chiele é um dos pré-candidatos à presidência do Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

O pré-candidato à presidência do Grêmio, Gladimir Chiele, admitiu "surpresa" com a decisão de Marcelo Marques sobre retirar a candidatura à presidência do Grêmio. O empresário comunicou a desistência nesta quarta-feira (27) no programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha.

Procurado pela reportagem de Zero Hora, Chiele afirmou que não esperava pela decisão de Marcelo Marques:

— O que podemos dizer é que essa informação pegou a todos de surpresa. Cria uma nova situação no processo eleitoral do clube — admitiu.

Ele seguiu, ao afirmar que é um movimento que precisa ser analisado "com cautela", e que o foco segue sendo a eleição do Conselho Deliberativo:

— É de onde emergirá a força e a definição política para os próximos três anos — afirmou.

Como funciona a eleição

A eleição do Conselho Deliberativo será realizada em 27 de setembro. Serão renovadas 150 cadeiras.

Depois da renovação de parte do Conselho, os movimentos formais para a eleição presidencial terão início. A publicação de edital também é o primeiro passo, o que deve ocorrer no início de novembro.

A eleição presidencial deve ocorrer, segundo o estatuto, na segunda quinzena de novembro. Os candidatos com mais de 20% dos votos, dentro do universo de 343 conselheiros, avançam para a assembleia de associados.

Relembre

Na tarde desta quarta-feira (27), Marcelo Marques anunciou a retirada de sua candidatura à presidência do Grêmio. O anúncio foi feito no programa "Sala de Redação".