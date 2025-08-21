Por onde anda o volante Fernando, ex-Grêmio, envolvido em polêmica na Rússia

Fernando marcou um golaço contra o Santa Fé, pela Libertadores de 2013, na Arena. Mauro Vieira / Agencia RBS

Revelado pelo Grêmio, o volante Fernando se afastou dos holofotes nos últimos anos após a polêmica com Robson Oliveira, que trabalhava para a família do jogador na Rússia.

O ex-funcionário do atleta ficou preso por dois anos após ser pego com duas caixas de cloridrato de metadona — um medicamento legalizado no Brasil, mas proibido em território russo — que levava para a família de Fernando.

O sogro de Fernando, William Faria — a quem seria destinado o medicamento — não prestou qualquer esclarecimento para a polícia russa. O jogador também disse que não mantinha contato com o sogro. O volante, então no Spartak Moscou, e sua família foram altamente criticados por não prestarem apoio a Robson, que foi solto em 2021.

Dentro de campo

Antes de ir para o clube russo, Fernando vestiu as cores do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e da Sampdoria, da Itália. Foi para o time ucraniano que o volante foi vendido em 2013, após bons números no Grêmio e até com convocações para a Seleção Brasileira.

Pelo Tricolor, entre 2009 e 2013, foram 140 jogos, 11 gols e 2 assistências. Ele marcou um golaço na ida das oitavas de final da Libertadores de 2013, contra o Santa Fé, na Arena.

Da Rússia, rumou para a China, ainda em 2019, mesmo ano em que Robson foi preso. Fernando passou duas temporadas no Beijing Guoan, somando quatro gols em 26 partidas.

Time atual

Ele então voltou ao futebol europeu em 2021 para atuar no Antalyaspor, da Turquia. Somou 29 jogos, nove gols e seis assistências no clube turco até ser vendido para o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, onde está desde então, com 33 anos.

Inclusive, hoje, Fernando é companheiro de equipe de Igor Serrote, lateral vendido pelo Grêmio em julho. A equipe estreou no campeonato emiradense no último domingo (17), mas Fernando não foi relacionado para o confronto.

Os números da carreira de Fernando

Grêmio (2009-2013): 140 jogos, 11 gols e 2 assistências;

140 jogos, 11 gols e 2 assistências; Shakhtar Donetsk (2013-2015): 47 jogos e 3 gols;

47 jogos e 3 gols; Sampdoria (2015-2016) : 38 jogos, 4 gols e 1 assistência;

: 38 jogos, 4 gols e 1 assistência; Spartak Moskou (2016-2019): 98 jogos, 12 gols e 6 assistências;

98 jogos, 12 gols e 6 assistências; Beijing Guoan (2019-2021): 26 jogos e 4 gols;

26 jogos e 4 gols; Antalyaspor (2021-2023): 49 jogos, 9 gols e 6 assistências;

49 jogos, 9 gols e 6 assistências; Al Jazira (2023-atualmente): 30 jogos, 4 gols e 1 assistência.

