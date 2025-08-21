Grêmio

Aos 33 anos
Notícia

Por onde anda o volante Fernando, ex-Grêmio, envolvido em polêmica na Rússia

Ainda em atividade, atleta somou passagens por clubes da Europa e da Ásia depois que deixou o Tricolor, em 2013

Zero Hora

