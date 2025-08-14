Por onde anda Marcelo Rospide, ex-técnico interino do Grêmio

Rospide teve passagens pelo Vietnã e pela Indonésia. Valdir Friolin / Agencia RBS

Marcelo Rospide ganhou os holofotes do futebol em 2009, quando foi treinador interino do Grêmio em meio a espera do Tricolor por Paulo Autuori.

Ele comandou a equipe entre a demissão de Celso Roth e a chegada do novo treinador. Naquele período, foram sete partidas, perdendo apenas uma (Atlético-MG na segunda rodada do Brasileirão).

Sob o comando de Rospide, o Grêmio se classificou para as quartas de final da Libertadores. Depois da saída de Autuori antes do fim do Brasileiro, ainda comandou o Tricolor em três partidas, inclusive no jogo que definiu o campeão daquela temporada — vitória do Flamengo por 2 a 1.

Desde que deixou o time gaúcho nunca mais conseguiu se firmar no futebol. Como treinador, passou por Grêmio Barueri, Porto Alegre, Guarani de Venâncio Aires, Brasil de Pelotas, Pelotas e foi auxiliar técnico no Ceará e no Cianorte.