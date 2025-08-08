Perto da estreia pelo Grêmio, Carlos Vinícius foi de zagueiro a centroavante reserva de luxo

Carlos Vinícius comemora os seus com com a pose. MIGUEL RIOPA / AFP

Centroavante não é uma posição, é uma profissão. O trabalho de Carlos Vinícius é uma derivação dessa atividade futebolística específica. A radiografia da carreira do jogador do Grêmio, cotado para estrear contra o Sport, no domingo (10), apresenta uma função ainda mais especializada.

O maranhense de Bom Jesus das Selvas é um camisa 9 reserva de carteirinha, um reserva de luxo. É estranho, atípico, parece pejorativo, mas não é. É a amostragem da trajetória de oito anos na Europa.

O “reservismo” não é a maior peculiaridade da carreira do jogador. Até o último ano de juniores, no Palmeiras, Carlos Vinícius atuava como zagueiro. No fim da fila para a posição, sem espaço e diante de um novo treinador observador, aceitou o desafio de atravessar o campo e trocar de posição. A adaptação como centroavante foi rápida.

— Tinha outros atacantes, mas no primeiro momento não estavam me agradando tanto. Nas dinâmicas de trabalho de jogo reduzido, ele se destacou fazendo gols. Chamou um pouco atenção. Ele aceitou (virar centroavante) de prontidão ali, e aos poucos foi treinando, foi se adaptando. Conversávamos que ele tinha um tempo curto para se adaptar — explica Marcos Valadares, o técnico responsável por mudar os rumos da carreira do novo jogador gremista.

A aceleração do processo se deu por vídeos na internet. O centroavante em formação observou a movimentação de atacantes com características similares às dele para aprender os macetes o quanto antes. Apesar dos gols, Carlos Vinícius não subiu para o elenco profissional. Tentou a sorte na Caldense e no Grêmio Anápolis, antes de partir para a Europa. Ali seus lances passaram a ser narrados com sotaque lusitano em jogos por Real e Rio Ave.

Quase abandonou o futebol

As dificuldades na reta final da base formaram os primeiros pensamentos de largar o futebol. Ele seguiu, mas na primeira passagem por Portugal, se intensificaram após a morte da mãe. A razão para marcar gols desapareceu.

— Quando eu fazia gol, ela mostrava para a cidade toda. Qual a graça de fazer gol (sem ela)? Esposa e filhos foram o combustível para continuar. Se estivesse sozinho, era certo que eu ia parar — revelou em vídeo divulgado pelo Tottenham, um de seus ex-clubes.

Ao continuar, seus lances passaram a ser contados em outras línguas. Francês (Monaco), turco (Galatasaray), holandês (PSV) e o inglês da Premier League (Tottenham e Fulham), além de outra passagem por Portugal (Benfica).

— É um cara muito simpático e amistoso. Um cara de grupo. Não jogou na melhor época no PSV. Era difícil ganhar do Ajax. Teve desempenhos interessantes, mas era o plano B, não era o titular. Era sempre perigoso quando entrava no final dos jogos — conta o jornalista holandês Rik Elfrink.

Os números de um centroavante reserva

Gol de cabeça sobre o Chelsea foi histórico. Ben Stansall / AFP

Apesar de o repórter do Eindhovens Dagblad o chamar de plano B, Carlos Vinícius teve bons números. Somando as passagens nos seis clubes citados dois parágrafos acima, ficou mais tempo no banco do que em campo. Das 176 partidas disputadas, 62,5% foram entrando no decorrer das partidas.

Marcou 53 gols. Na divisão pelo tempo em campo, a média é considerada boa. Marcou uma vez a cada 145 minutos. Índice melhor aos de Braithwaite pelo Grêmio. O dinamarquês foi às redes, em média, a cada 166 minutos nesta temporada e a cada 179 minutos somado todos os seus jogos pelo Grêmio.

Alguns dos gols residirão na memória dos torcedores. Garantiram vitórias relevantes. Como o segundo do Fulham na vitória por 2 a 1 sobre o Chelsea, em 2023. O lance encerrou uma sequência de 15 anos sem vitória dos Cottagers sobre os Blues.

Nas comemorações, o centroavante faz a “pose”. Ela consiste em cruzar os braços sobre o peito com as mãos encaixadas nas axilas. Este é o modo como os seus gols são festejados em jogos de videogame. Um canal de gamers sugeriu para ele repetir o gesto em campo.

A partir de domingo, ao olhar para o banco de reservas, Mano Menezes contará com um especialista em entrar no segundo tempo, e os fotógrafos podem ficar atentos à pose.