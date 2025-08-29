Grêmio

Futuro do Tricolor
Notícia

Paulo Odone admite surpresa com a decisão de Marcelo Marques, mas pede apoio de gremistas: "Eu espero que ele seja blindado"

Ex-presidente do Grêmio mostrou-se surpreso com as justificativas do empresário e sonha com seu retorno ao pleito

Zero Hora

