Paulo Odone admite surpresa com a decisão de Marcelo Marques, mas pede apoio de gremistas: "Eu espero que ele seja blindado"

Não existe gremista que não tenha sido surpreendido e impactado pela decisão de Marcelo Marques de desistir da candidatura à presidência do Grêmio. O empresário, que era tido como o favorito à eleição, anunciou no programa Sala de Redação a sua desistência do pleito.

Desde então, pessoas influentes da política gremista têm se manifestado. Nesta quinta-feira (28), foi a vez do ex-presidente Paulo Odone, um dos entrevistados no programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha.

Primeiro, o ex-dirigente gremista lamentou a decisão e admitiu que ficou abalado. Depois, ele reforçou que Marques poderia fazer um bom trabalho no Grêmio, não só pelo fato de ter comprado a Arena, mas também por ter uma "visão empresarial".

Odone acredita que é preciso haver um movimento entre gremistas para blindar o empresário das adversidades políticas do momento para que ele retorne à disputa.

— Eu espero que ele seja blindado. De que ainda haja a condição de um compromisso dos movimentos, das chapas, desses pré-candidatos, um compromisso global que possa fazer no Grêmio, com ex-presidentes, com o que seja, para blindá-lo — disse Paulo Odone que ainda completou:

— Ele tem que assumir, e não pelo dinheiro que bota, só porque ele já botou, já comprometeu, mas principalmente pela visão de administração de tudo.

Surpreso com a justificativa

Apesar dos elogios a Marcelo Marques, Paulo Odone mostrou-se surpreso com as justificativas apresentadas pelo ex-candidato para desistir da candidatura.

— O presidente tem esse ônus. Tem que tratar com os que lhe querem bem e os que não querem. Tem que tratar com a oposição, com as fake news, com o diabo a quatro — comentou o ex-presidente, que reforçou:

— Esse cara quer ser presidente do Grêmio e não sabia que o presidente do Grêmio tem que enfrentar a política? Isso é normal, é dos clubes, no Grêmio também tem. Ele devia ter pensado nisso. Isso aí não é nada, disputa de uma chapa lá. Dá para um assessor ficar tratando e resolve. "Olha, vocês me querem assim, se não me querem, assado." Pronto. Mas não precisa se retirar da jogada.

Odone, que foi o idealizador da Arena, ainda lembrou que Marcelo Marques tem o futuro completamente ligado ao estádio, o que não o afasta de possíveis questões políticas. Mesmo assim, ele voltou a falar da admiração pelo empresário e disse que deseja o seu retorno ao pleito.

— Ele conquistou o torcedor, ele conquistou a paixão do torcedor. É o homem do pão, é o nosso Marquespan. Eu já quero assinar aqui, quero comprar o pãozinho da Marquespan todos os dias na minha casa. O torcedor do Grêmio está apaixonado. O que ele representar, vai ser apoiado pelo torcedor, tenho certeza — concluiu.