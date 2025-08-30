Paulo Nunes se emociona com as lembranças do bi da América do Grêmio: "O título mais importante da minha carreira"

Paulo Nunes foi um dos destaques do time na competição. Arte ZH / Arte ZH

Já se passaram 30 anos do título da Libertadores conquistado pelo Grêmio em 1995, e grande parte da torcida tricolor — que viveu a época ou não — sabe na ponta da língua a escalação do time comandado por Felipão.

Entre os craques que fizeram parte da campanha, o nome de Paulo Nunes é um dos mais lembrados pelos gols e por sua parceria, infernal para os adversários, com Jardel.

Leia Mais Grêmio bi da América: especial de GZH relembra título histórico que completa 30 anos

O ídolo gremista, hoje comentarista na Globo, foi entrevistado pela colunista Queki e falou sobre os momentos mais memoráreis do título.

— Foi o mais importante que eu tive na minha carreira toda — decreta.

O craque, que balançou as redes cinco vezes na competição, falou também de Felipão, dos duelos contra o Palmeiras e como aquela equipe atuava.

— O melhor time que eu joguei na minha vida, em todos os sentidos, em questão de qualidade, de capacidade, de amizade, de companheirismo, de amor ao clube — completa.

Assista ao vídeo completo: