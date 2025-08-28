Paulo Caleffi se manifesta sobre desistência de Marcelo Marques a concorrer à presidência do Grêmio: "Solidariedade a quem realizou um gesto grandioso"

Paulo Caleffi retirou pré-candidatura ao pleito após anúncio da compra da Arena por Marcelo Marques. André Ávila / Agencia RBS

A decisão de Marcelo Marques em retirar sua candidatura à presidência do Grêmio rendeu mais uma declaração de um ex-candidato ao pleito. Nesta quinta-feira (28), Paulo Caleffi utilizou suas redes sociais para comentar a decisão do empresário.

"Não poderia deixar de me manifestar acerca da decisão do @marcelomarquespan, externada no dia de ontem. Não tenho condições de fazer qualquer juízo de valor, mas quero registrar a minha solidariedade a quem realizou um gesto grandioso para com o Grêmio. Sendo candidato ou não, sempre terá o reconhecimento e o respeito de todos os gremistas", escreveu Caleffi nos stories do Instagram.

O ex-vice de futebol gremista havia sido o primeiro a desistir da pré-candidatura ao cargo máximo do Tricolor. Em 12 de julho, logo após a compra da Arena por Marques, Caleffi optou por sair da disputa. À época, ele alegou que desistia para proteger a família, devido ao contexto "bélico" que está a pré-eleição.

Antes da eleição à presidência, haverá a do Conselho Deliberativo, no dia 27 de setembro. Serão renovadas 150 cadeiras.

Depois da renovação de parte do Conselho, os movimentos formais para a eleição presidencial terão início. A publicação de edital também é o primeiro passo, o que deve ocorrer no início de novembro.

A eleição presidencial deve ser realizada, segundo o estatuto, na segunda quinzena de novembro. Os candidatos com mais de 20% dos votos, dentro do universo de 343 conselheiros, avançam para a assembleia de associados.