Grêmio

Nas redes sociais
Notícia

Paulo Caleffi se manifesta sobre desistência de Marcelo Marques a concorrer à presidência do Grêmio: "Solidariedade a quem realizou um gesto grandioso"

Ex-vice de futebol estava na corrida presidencial do Tricolor, mas se retirou da disputa após o anúncio da compra da Arena

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS