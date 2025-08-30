Para enfrentar o Grêmio, Flamengo pode ter duas trocas no time que goleou o Vitória

Jorginho acusou desconforto muscular e não treinou durante a semana. FRANCK FIFE / AFP

O temor de enfrentar o Flamengo ganhou um novo componente após a última rodada do Brasileirão: os 8 a 0 aplicados sobre o Vitória, sacramentando a maior goleada da história dos pontos corridos. No entanto, o Grêmio recebeu um atenuante antes de visitar o Maracanã, já que o técnico Filipe Luís pode perder dois titulares para o jogo deste domingo (31).

Leia Mais Noriega treina entre os titulares e pode fazer sua estreia pelo Grêmio

Uma substituição certa ocorrerá na lateral esquerda, onde Ayrton Lucas herdará a vaga de Alex Sandro, diagnosticado com uma lesão na panturrilha esquerda e, por isso, acabou sendo cortado da convocação para a Seleção Brasileira.

A outra mudança pode ocorrer no meio-campo, pois o volante Jorginho apresentou um desconforto muscular e ficou de fora dos treinamentos da semana no Ninho do Urubu. Assim, o antigo titular Allan se credencia para compor a formação do meio-campo ao lado do espanhol Saúl Ñíguez.

— Jorginho é um grande jogador, entende o futebol como poucos, mas também temos Allan, Everton, Vitor (Hugo). Os jogadores que podem atuar no meio são de alto nível. O Nico (De La Cruz) está voltando de lesão e retomando o ritmo aos poucos. A competição é intensa. Eu já havia jogado com o Jorginho antes, o que facilitou minha adaptação, mas não sei se poderemos contar com ele nesta partida. Portanto, preciso me adaptar a todos os companheiros e dar o meu melhor à equipe — comentou Saúl.

Leia Mais Treze perguntas e respostas sobre o processo eleitoral do Grêmio

Uma provável escalação rubro-negra teria: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan (Jorginho), Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.