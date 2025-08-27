Os números que mostram o baixo rendimento do ataque do Grêmio no Brasileirão

Apesar da baixa produção da equipe, Braithwaite mantém bons números na temporada. Renan Mattos / Agencia RBS

As rodadas do Brasileirão passam, mas a evolução tão desejada por Mano Menezes e seus jogadores não se materializa em campo no Grêmio. Ao menos em uma das métricas para avaliar a produção ofensiva, o desempenho da equipe é historicamente ruim.

Desde 2016, dez edições da competição, só nove vezes outras equipes registraram média de chutes a gol menor do que a do Tricolor nesta temporada. Um reflexo das dificuldades que a comissão técnica ainda trabalha para encontrar solução.

O último exemplo dessa baixa produção foi visto contra o Ceará, no último domingo. Apesar de ter produzido chances claras, como a bola na trave de Braithwaite e o gol perdido de Alysson, o time não conseguiu marcar gols.

Segundo a base de dados do Sofascore, o Grêmio de Mano Menezes é um dos times com uma das menores médias de chutes a gol, se considerado 2016 para cá. Somente nas edições de 2025, 2021, 2020, 2019, 2018 e 2016 tiveram registro de equipes média menor de finalização que a do trabalho do técnico neste ano. Destas, só Sport (2020), Botafogo (2019 e Corinthians (2018), não foram rebaixadas.

— A dificuldade do Grêmio em arrematar está, justamente, na falta de vocação para criar. Trata-se de um time que pensa o jogo, em primeiro lugar, pelo eixo defensivo, na anulação do adversário. Só depois disso é que passa a pensar em criar. O que acaba acontecendo em jogadas de transição, sem criar as melhores condições para o arremate, ou em jogadas de bola parada, como foram os dois gols contra o Atlético-MG — opina o comentarista de Zero Hora e da Rádio Gaúcha, Leonardo Oliveira.

Acrescente-se a isso, completa o jornalista, o fato de contar, para essa ideia, com um centroavante sem característica de fazer pivô ou reter a bola pressionado por zagueiros. Braithwaite é um atacante de movimentação e conexões, não um centroavante posicionado.

Performances dos centroavantes com Mano Menezes

Nenhuma posição simboliza tanto essa baixa produção quanto o centroavante. Uma série de números de ex-centroavantes recentes das equipes de Mano Menezes acabaram ganhando projeção nas redes sociais. No Fluminense, German Cano teve média de 0,37 gol por partida com o atual técnico gremista. Um rendimento de 12 gols em 32 partidas. Após a troca na comissão, o número aumentou. O centroavante fez nove gols em 21 jogos, média de 0,43 por partida.

No Corinthians, Yuri Alberto também apresentou bom rendimento. Desde a saída de Mano, o centroavante marcou 43 gols em 92 jogos. Média de 0,47 por jogo. Com o treinador gremista, o atacante fez apenas quatro vezes em 17 partidas. Média de 0,23.

Mas em outras temporadas, os centroavantes das equipes de Mano apresentaram bons números. Na temporada de 2024, após assumir o Fluminense, o técnico encontrou Kauã Elias. E o jovem foi fundamental para evitar o rebaixamento da equipe. O jovem foi lançado ao time profissional e deu resposta. Marcou seis gols em 24 rodadas do Brasileirão. Alemão, no Inter, também teve caso semelhante. Contratado como aposta, ele virou peça importante no vice-campeonato colorado de 2022. Ele fez sete gols em 32 partidas.

Centroavantes do Grêmio

Entre os centroavantes gremistas, os números pioraram sob a gestão da atual comissão. Braithwaite fez seis gols em 18 jogos (0,33 de média). Com Quinteros, o número foi de nove bolas na rede em 17 oportunidades (0,52 de média). Renato Portaluppi também viu o centroavante apresentar melhor rendimento, com oito gols em 20 jogos (0,4 de média). Ao todo, na temporada de 2025, o dinamarquês só fica atrás de Kaio Jorge e Vegetti na média de gols da temporada entre os centroavantes.

— Não está suficiente. Tenho muita ambição. Quero fazer muito mais gols. Sou o primeiro a cobrar meu rendimento e hoje não foi (bom). Sempre vou assumir. Não ganhamos e a culpa é minha. Assumo a responsabilidade. Vou trabalhar e ajudar para fazer muito mais gols — disse o atacante, após o empate com o Ceará.

Nos 10 jogos desde o Mundial de Clubes, quando o Grêmio pregava que voltaria melhor condicionado e pronto para enfrentar os adversários, o time foi vazado em oito deles. Contando a partida pela Recopa Gaúcha contra o Zequinha. E ficou sem marcar em cinco dessas partidas.