Os caminhos para Mano recuperar o bom rendimento do Grêmio

Mano teve conversa com o grupo de jogadores nesta quarta-feira (13). Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Mano Menezes ganhou um voto de confiança na última terça-feira (12) para seguir como técnico do Grêmio. A direção aposta que o treinador será capaz de encontrar as soluções para resolver a crise técnica da equipe.

Depois de uma conversa na tarde de quarta-feira entre os atletas e Mano, a expectativa é que se veja uma reação a partir do jogo deste domingo. Em Belo Horizonte, contra o Atlético-MG, o Tricolor jogará pela manutenção do trabalho atual no clube.

Depois da vitória na Recopa Gaúcha, o Grêmio entrou em campo oito vezes. São cinco derrotas, dois empates e apenas um triunfo neste período. A eliminação para o Alianza Lima, depois da queda na Copa do Brasil antes do Mundial de Clubes, também aconteceu dentro da Arena.

Queda de rendimento coletivo

Mas além dos resultados negativos, o que provoca mais cobranças no ambiente do clube é a queda de rendimento coletivo. O time deu sinais de melhores antes do período de um mês sem jogos. Só que que passou por um período exclusivo para treinos por 20 dias, não mostrou a evolução esperada.

— Olhando de fora, reformular o elenco não é possível pela parte financeira. Se estabelece uma recuperação da parte emocional. Criar confiança, parceria e que um dê suporte para o outro. Não tem como trocar o elenco. Agora, sem ter conhecimento interno, acredito que seja recuperar a confiança. Fazer eles acreditarem. Essa fragilidade emocional no campo é um baita prejuízo. Você acaba temer por errar. E isso compromete. Não pode se ter esse receio no futebol. Criar um ambiente em que não haja esse temor — projeta Cláudio Duarte, ex-técnico do Grêmio.

Pela experiência dos dias como jogador, e depois quando passou a trabalhar como técnico, Claudião entende que os profissionais do futebol estão acostumados a conviver com este ambiente de pressão. Principalmente na condição de treinador.

— Todo treinador que se reconhece como profissional, com controle do trabalho técnico, tático, físico e gestão dos jogadores, ele sabe que ao assinar o contrato já está em seu último jogo. Por mais que exista um prazo, cláusula de rescisão, não vale nada. O que vale é fazer o trabalho. Fazer o melhor possível. O treinador é o cabeça. Não pode dar bola para isso — apontou.

Exemplo de recuperação

Duda Kroeff viveu um momento difícil em sua gestão como presidente. Com o clube na zona de rebaixamento no Brasileirão de 2010, o ex-dirigente entende que uma vitória poderá ajudar a remobilizar o ambiente.

— Uma boa vitória, como nesse jogo de domingo contra o Atlético-MG, seria espetacular. Mobilizaria e mudaria o ambiente. Mano e Felipão são experientes e poderão achar algumas coisas para ajudar os jogadores agora — disse.

Mano tem em seu histórico recente um trabalho de recuperação em circunstâncias parecidas com a atual. Após perder o Gre-Nal do primeiro turno do Brasileirão de 2023, o técnico sofreu forte pressão no Inter. Mas a resposta da comissão técnica foi levar a equipe a uma sequência de 10 jogos sem derrota.

No período, mesmo com a eliminação para o América-MG na Copa do Brasil, o time venceu sete jogos e empatou três. Será preciso repetir essa fórmula para que a segunda passagem pelo Grêmio não se encerre nos próximos dias.