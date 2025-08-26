Os bastidores do primeiro dia de Arthur na volta ao Grêmio

Arthur comemorou o retorno junto aos torcedores. Jonathan Heckle / Agencia RBS

— Oooo, o Arthur voltou. O Arthur voltou.

Espremidos em um pequeno espaço em frente ao portão 8 do Aeroporto Salgado Filho, 50 torcedores se encarregaram da recepção ao novo reforço do Grêmio no início da tarde de segunda-feira (25). Um gesto de carinho para acolher o volante, que retorna a Porto Alegre após sete anos quando deixou o clube vendido ao Barcelona. Sua volta cumpre a promessa feita na despedida em 2018.

Depois de completar o último trecho da viagem – ele estava em São Paulo no último domingo – o jogador fez questão de retribuir o carinho de quem o aguardava em Porto Alegre. Acompanhado dos pais e do irmão, saiu da van para saudar os torcedores.

O reencontro foi breve. Entre o momento que foi até o portão ao retorno à van que conduzia ele e seus familiares, a primeira exposição da volta teve apenas dois minutos. Mas o torcedor que cantava seu nome, e saudava uma das peças principais do título da Libertadores de 2017, comemorou o gesto. Visivelmente emocionado pela recepção, o volante recebeu uma bandeira do clube. A ergueu para saudar o público, e se despediu do primeiro contato com o torcedor.

Promessa

O gesto completou uma promessa feita quando ele deixou Porto Alegre para rumar à Espanha a fim de defender o Barcelona:

— Quero agradecer, quero pedir que todos vão a Arena, é o lugar que eu mais gosto de estar. Se concretizar essa venda, quero dizer um até logo, não um adeus. Aqui não vai ser o fim da minha trajetória no Grêmio — disse o jogador em 2018, no CT Luiz Carvalho, em entrevista coletiva para sua despedida.

Exames médicos

Depois da celebração na chegada, o dia de Arthur foi de trabalho. Pelo menos a carga possível para quem está recém-chegado. O volante foi ao CT Luiz Carvalho e conversou com alguns dos profissionais. Após o almoço, foi até um hospital da Capital para a realização de exames médicos.

O processo se estenderá até esta terça-feira (26), quando os testes físicos serão realizados. A tendência é de que ele participe do primeiro treino com os novos companheiros apenas na quarta (27), quando começará a preparação para o jogo deste domingo contra o Flamengo.

Quando deve jogar

Mesmo que esteja vindo de todo o período de preparação da pré-temporada com a Juventus, a tendência é de que o volante ainda não seja utilizado neste final de semana. Uma conversa nos próximos dias com a comissão técnica definirá a programação para sua estreia. Após o jogo no Rio de Janeiro, o Brasileirão ficará interrompido por 10 dias. O primeiro compromisso após a parada será o Mirassol, na Arena, ainda sem data e horários confirmados pela CBF.

Como foi a negociação

A negociação que confirmou o retorno de um dos grandes destaques da conquista da Libertadores de 2017 foi extensa. Correu por meses em sigilo, mas acabou tendo uma série de reviravoltas até o acerto nos últimos dias. O modelo do acordo original previa a rescisão do jogador com a Juventus. Mas o clube italiano, por conta de questões fiscais, ofereceu o empréstimo sem custos ao Grêmio até o meio de 2026 para viabilizar a saída.

Conforme fontes ouvidas por Zero Hora, o Tricolor tem encaminhada a ampliação deste vínculo até dezembro do ano que vem. Ao final do empréstimo atual, o meio-campista deve oficializar a rescisão com a equipe italiana e assinar um vínculo em definitivo com o Grêmio.

