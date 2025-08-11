Os bastidores do "fico" e do "aviso prévio" de Mano Menezes no Grêmio

— Não serei eu que vou atrapalhar.
O técnico do Grêmio, Mano Menezes, deu a si mesmo uma espécie de "aviso prévio" após a derrota por 1 a 0 para o Sport, neste domingo (10), na Arena.
Conforme apurado por Zero Hora, a direção do Grêmio não esperava um revés em casa para o lanterna e não tinha um plano preparado para uma troca de treinador.
Além disso, os dirigentes entendem que faltam opções de técnicos no mercado para o momento atual do time e demonstram receio de que uma mudança malsucedida encaminhe uma queda à Série B, como ocorreu em 2021.
Por isso, o tema é tratado com cautela no clube.
Os motivos do "fico"
As lesões, o mau momento de alguns atletas e o fato de os principais reforços previstos para o meio da temporada ainda não terem desembarcado também são citados internamente como argumentos para o "fico" de Mano. Há a crença de que os garotos Riquelme e Alysson ainda não estão prontos para serem os protagonistas do time.
— Estamos presenciando todo trabalho que está sendo feito. Os resultados não chegaram, mas essa mesma equipe saiu de um lugar muito pior com a chegada dessa comissão técnica. A gente tem certeza que a manutenção desse trabalho vai dar o resultado que a gente precisa — disse o vice de futebol Alexandre Rossato, ao lado de Mano Menezes, após o jogo.
Desgaste
Contudo, nos bastidores, as declarações dadas por Mano Menezes ao lado do dirigente desagradaram a vários componentes da direção. O entendimento de muitos é que o técnico demonstrou menos confiança no próprio trabalho do que o próprio vice de futebol que havia acabado de bancá-lo.
— Tudo tem limite para mim como treinador — disse o técnico.
Questionado sobre qual seria esse limite, Mano foi objetivo.
— É entender que não tenho mais a tirar — disse.
Pressionado por suas próprias declarações, Mano Menezes está desgastado no cargo. E caso o time não apresente uma melhora contra o Atlético-MG, no domingo (17), o comando técnico será trocado.
Embora isso não vá ser admitido publicamente, a direção do Grêmio começará agora a se preparar para uma eventual mudança de técnico.
Se a troca vier a ocorrer, não está descartada uma conversa com o pré-candidato a presidente Marcelo Marques para uma escolha em conjunto, caso a opção seja por um técnico com contrato longo.