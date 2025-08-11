Os bastidores do "fico" e do "aviso prévio" de Mano Menezes no Grêmio

Mano Menezes está sob pressão no Grêmio André Ávila / Agencia RBS

— Não serei eu que vou atrapalhar.

O técnico do Grêmio, Mano Menezes, deu a si mesmo uma espécie de "aviso prévio" após a derrota por 1 a 0 para o Sport, neste domingo (10), na Arena.

Conforme apurado por Zero Hora, a direção do Grêmio não esperava um revés em casa para o lanterna e não tinha um plano preparado para uma troca de treinador.

Além disso, os dirigentes entendem que faltam opções de técnicos no mercado para o momento atual do time e demonstram receio de que uma mudança malsucedida encaminhe uma queda à Série B, como ocorreu em 2021.

Por isso, o tema é tratado com cautela no clube.

Os motivos do "fico"

As lesões, o mau momento de alguns atletas e o fato de os principais reforços previstos para o meio da temporada ainda não terem desembarcado também são citados internamente como argumentos para o "fico" de Mano. Há a crença de que os garotos Riquelme e Alysson ainda não estão prontos para serem os protagonistas do time.

— Estamos presenciando todo trabalho que está sendo feito. Os resultados não chegaram, mas essa mesma equipe saiu de um lugar muito pior com a chegada dessa comissão técnica. A gente tem certeza que a manutenção desse trabalho vai dar o resultado que a gente precisa — disse o vice de futebol Alexandre Rossato, ao lado de Mano Menezes, após o jogo.

Desgaste

Contudo, nos bastidores, as declarações dadas por Mano Menezes ao lado do dirigente desagradaram a vários componentes da direção. O entendimento de muitos é que o técnico demonstrou menos confiança no próprio trabalho do que o próprio vice de futebol que havia acabado de bancá-lo.

— Tudo tem limite para mim como treinador — disse o técnico.

Questionado sobre qual seria esse limite, Mano foi objetivo.

— É entender que não tenho mais a tirar — disse.

Pressionado por suas próprias declarações, Mano Menezes está desgastado no cargo. E caso o time não apresente uma melhora contra o Atlético-MG, no domingo (17), o comando técnico será trocado.

Embora isso não vá ser admitido publicamente, a direção do Grêmio começará agora a se preparar para uma eventual mudança de técnico.