Os bastidores das conversas que selaram a permanência de Mano Menezes no Grêmio

O casamento entre Grêmio e Mano Menezes segue firme e forte. Apesar de algumas dúvidas no ambiente, a confirmação de que o trabalho da comissão técnica continua não foi surpresa no CT Luiz Carvalho. Mesmo que a questão tenha sido debatida em diferentes níveis da gestão do clube, a convicção de quem acompanha de perto os bastidores era de que a reunião de terça-feira (12) selaria a continuidade de Mano. E assim foi.

A derrota para o Sport, aliada a outro jogo de rendimento ruim da equipe, colocou para dentro dos muros do clube um debate que já corria entre os torcedores. Alguns pares da direção de Guerra defenderam que o resultado podia forçar o departamento de futebol a fazer a troca de comissão técnica. Mas, horas depois da derrota para o Sport, esse cenário perdeu força.

— Temos de ter calma para não ser um jogo só um divisor de águas. Conversei com o Mano e meus pares, marcamos uma reunião amanhã (terça) quando eu chegar para fazermos avaliações. Por ora, está mantido — disse o presidente do Grêmio, ainda no Rio de Janeiro.

Além do desempenho insuficiente em campo, o tom adotado por Mano Menezes em sua entrevista desagradou. As conversas com o técnico desde domingo (10), no entanto, afastaram as dúvidas de que o treinador tenha a capacidade para fazer o time voltar a apresentar o rendimento esperado.

As manifestações de Mano em outros momentos, inclusive, já foram tema de conversas no clube. A forma franca e transparente que o treinador abordou algumas situações, como o rendimento de jogadores e a falta de qualidade em algumas posições, também foram reprovadas internamente.

— Precisa acontecer a curto prazo (melhora). Essa é minha promessa para o torcedor. Se não acontecer a curto prazo, não serei eu que vou atrapalhar. Minha parte é entender que não tenha mais nada para tirar da equipe. Esse é meu limite — afirmou Mano após o jogo contra o Sport.

Um segundo momento de cobranças esperado para terça foi reagendado. A previsão é de que uma conversa entre Mano e o grupo de jogadores ocorrerá apenas nesta quarta.

Como muitos dos atletas que participaram da derrota para o Sport fizeram só atividades de recuperação física, a expectativa é de que as cobranças sejam feitas na quarta. O técnico quer ouvir os seus atletas sobre as impressões deles dos motivos da queda de rendimento da equipe.

Existe uma avaliação no clube de que o vestiário do Grêmio perdeu elementos importantes no ambiente. A cobrança entre os próprios jogadores, algo muito marcante em temporadas passadas, não acontece com a intensidade necessária. A integração entre os atletas também está abaixo do que já foi visto em grupos vencedores.

Até domingo (17), quando o Grêmio enfrentará o Atlético-MG, será preciso buscar a reação. Ou um novo insucesso trará novamente dúvidas sobre o caminho e quem tomará as decisões sobre a equipe.