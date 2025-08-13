Grêmio

Manutenção
Notícia

Os bastidores das conversas que selaram a permanência de Mano Menezes no Grêmio

Mudança foi debatida em diferentes níveis da gestão do clube, mas a convicção de quem acompanhou o caso era de que a reunião de terça (12) selaria a continuidade do treinador

Marco Souza

