Os bastidores das 24 horas que implodiram a candidatura de Marcelo Marques à presidência do Grêmio 

Empresário anunciou desistência no Sala de Redação. Jefferson Botega / Agencia RBS

Em 24 horas, tudo mudou no Grêmio. O anúncio de desistência à presidência do clube, feito pelo empresário Marcelo Marques no programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha e no YouTube de GZH, nesta quarta-feira (27), foi precedido de uma reunião tensa, no dia anterior, na sede da Marquespan, em Gravataí.

O encontro, que reuniu representantes da chapa e o próprio Marcelo Marques, discutiu a composição da lista de 180 nomes que concorrerão ao Conselho Deliberativo do clube. Não houve consenso.

A reunião de terça-feira (26), porém, era apenas o desfecho de outros encontros sobre o mesmo tema. O assunto vinha sendo tratado pela atual direção do Grêmio e integrantes da chapa de Marcelo há mais tempo. Num dos encontros, ocorrido na quinta-feira (21), o presidente Alberto Guerra e o vice de futebol Alexandre Rossato levaram ao candidato Marcelo Marques um pedido do bloco de movimentos que apoiam a atual gestão.

Guerra pediu a Marcelo a inclusão de 15 nomes na lista da chapa ao Conselho, uma prática histórica e feita por ex-presidentes sempre que uma nova gestão se forma. Na lista, havia o nome de três representantes de cada um dos seguintes movimentos políticos do clube: Nação Tricolor, Grêmio Unido, Grêmio Primeiro, Sócios Livres e Grêmio Novo.

Zero Hora apurou que entre os presentes ao encontro, também realizado na sede da Marquespan, estavam ainda Antonio Dutra Jr. e Décio de Marchi, lideranças do movimento Grêmio + Democrático, e Marlon Passos, advogado do empresário.

A reportagem averiguou que o primeiro nome sugerido pela atual gestão ocuparia o número 79 da lista. O último indicado era o de número 119 na relação. Há um consenso nos bastidores políticos tricolor de que a chapa de Marcelo elegeria pelo menos 120 conselheiros no pleito de setembro.

Os candidatos são eleitos de forma proporcional ao número de votos. Por exemplo, uma chapa com 50% dos votos, colocaria 90 nomes dos 180 em disputa — além de 150 conselheiros ativos, outros 30 suplentes também serão eleitos.

Integrantes da chapa de Marcelo não teriam concordado com o pedido. Na discussão de terça-feira, segundo fontes ouvidas por Zero Hora, Marcelo teria comunicado que o impasse o faria desistir da candidatura — embora ele não tenha mencionado claramente este motivo na entrevista dada ao Sala de Redação.

Outros atritos

O possível desgaste envolvendo a composição do conselho, contudo, não seria o único motivo político para a desistência. Havia atritos por conta de indicações para postos em uma futura gestão. Além disso, cobranças de torcedores e influenciadores pela participação e injeção de dinheiro nas negociações teriam desgostado o candidato.

Na manhã desta quarta-feira, Marcelo esteve na Arena e tratou da gestão do estádio e de auxílio à atual direção. Depois do trabalho, o empresário foi participar do programa da Rádio Gaúcha e comunicou a decisão de se retirar do pleito.

Além do empresário afirmar que se afastará do processo político, ele garantiu que não apoiará candidatos na eleição presidencial.

— Foi uma análise equivocada minha de que conseguiria cuidar de tudo e, estando lá, passar por cima da questão política. Mas tem muitos que estão ali porque a política está à frente do clube — comentou Marcelo, em entrevista ao Sala de Redação.

O prazo de inscrição das chapas que concorrem à renovação do Conselho Deliberativo se encerra nesta sexta-feira (29). Um processo que terá os bastidores políticos do Grêmio em efervescência.

