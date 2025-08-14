Os bastidores da reunião de Mano Menezes com jogadores no CT do Grêmio

Mano Menezes teve conversa com o presidente Alberto Guerra na última terça-feira (12) Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Uma reunião entre Mano Menezes e os jogadores do Grêmio ocorreu na tarde da última quarta-feira (13), no CT Luiz Carvalho. Por cerca de 30 minutos, em uma das salas do local, comissão técnica e o grupo falaram de alguns dos problemas identificados nas últimas partidas.

Apesar da expectativa de alguns jogadores de que o tom da conversa seria de cobranças mais duras, Mano e os atletas trataram de algumas situações táticas e de postura da equipe sem que o tom do bate papo fosse mais exaltado.

Avaliação

A avaliação entre alguns dos participantes da conversa era de que os assuntos tratados precisavam ser abordados nos últimos dias, mas acabaram ficando para trás por questão da sequência de jogos.

Agora, com "arestas aparadas", a expectativa é de que o time mostre em campo algumas das correções discutidas na última quarta-feira (20). Até por isso, a comissão técnica deve apostar em jogadores mais veteranos para o jogo contra o Atlético-MG.

Pavon e Edenilson, assim como Cuéllar, devem ganhar espaço na equipe titular para a partida deste domingo (17).