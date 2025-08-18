Os bastidores da negociação que fez Arthur mudar de ideia e aceitar proposta do Grêmio

De olho na Copa, Arthur quer voltar à Seleção Brasileira Pedro Martins / MoWA Press, Divulgação / MoWA Press, Divulgação

Arthur Melo sonha em defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. Este foi um fator decisivo para o volante de 29 anos abrir mão dos altos valores que recebe no futebol europeu para retornar ao Grêmio. A negociação está verbalmente acertada e depende de poucos detalhes para ser oficializada.

Sonho antigo do Tricolor, o meio-campista da Juventus rejeitou várias sondagens e ofertas do clube gaúcho e de outros clubes brasileiros nos últimos anos por conta desejo de seguir na Europa. Na semana passada, porém, o atleta mudou de ideia e escolheu a Arena como seu destino para os próximos 18 meses.

Contato em julho

No início de julho, Arthur foi procurado pelo vice de futebol Alexandre Rossato, com quem mantém há anos boa relação. À época, o volante havia retornado de empréstimo do Girona e desejava uma nova oportunidade no futebol europeu. Por isso, não aprofundou as conversas e se apresentou normalmente em Turim para a pré-temporada da Juventus.

Seleção Brasileira

Ao longo das semanas seguintes, porém, Arthur chegou a conclusão de que o futebol brasileiro seria o melhor caminho para conquistar o técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, uma vez que estava fora dos planos de Igor Tudor, comandante do clube italiano.

Valores

As conversas seguiram, e, na semana passada, a direção do Grêmio apresentou uma oferta sedutora: salário de R$ 1,6 milhões mensais, com gatilhos de produtividade e participação em ações de marketing que podem elevar as cifras para R$ 2 milhões mensais.

Os números ainda estão bem distantes do que Arthur recebe na Europa, mas o atleta sensibilizou-se com o esforço gremista. Na quarta (13), o volante procurou Rossato e, pela primeira vez, revelou a sua intenção de aprofundar as conversas para retornar à Arena.

Nos dias seguintes, as tratativas se intensificaram e, no último sábado (16), o jogador e o clube chegaram a um denominador comum. A condição, porém, é que o volante consiga rescindir o seu contrato com a Juventus e a transferência seja sem custos para o Tricolor.

Postura da Juventus

É disso que o meio-campista e seu estafe estão tratando na Itália. Verbalmente os dirigentes da Juventus já sinalizaram que não irão dificultar uma rescisão amigável, até mesmo porque o jogador não iria atuar na próxima temporada e representa aos italianos um custo de 5 milhões de euros anuais.

A previsão é de que o encerramento do vínculo entre Arthur e Juventus ocorra na quarta (20), com o atleta chegando a Porto Alegre até o fim da semana. Dando tudo certo, o volante assinará contrato com o Grêmio até dezembro de 2026.

E se tudo der mais certo ainda, Arthur representará o Brasil na próxima Copa do Mundo. Ao menos, é o sonho do meio-campista.