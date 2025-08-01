Os bastidores da mudança tática promovida por Mano Menezes no Grêmio

Braithwaite evoluiu com nova formação. Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico Mano Menezes repaginou o setor ofensivo do Grêmio nos treinos que antecederam a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na última terça (29).

Nos próximos jogos, já a partir de sábado (2), contra o Fluminense, o treinador pretende manter a nova ideia tática, com o garoto Alysson atuando centralizado, mais próximo do centroavante Braithwaite.

O treinador vem testando este modelo nos treinos há cerca de duas semanas, trocando o 4-2-3-1 para um 4-4-2, com Riquelme e Alysson dividindo as tarefas de armação e o atacante Cristian Olivera e o lateral Marlon sendo responsáveis pelas jogadas de flanco.

Na avaliação da comissão técnica, o novo esquema compensa a falta de um armador em grande fase, combate o isolamento de Braithwaite e, ao mesmo tempo, potencializa o apoio nas pontas sem desguarnecer o setor defensivo.

Mais gente para armar

Recentemente, diante da má fase de Cristaldo e Monsalve, Mano pediu publicamente a chegada de mais um armador. Enquanto o novo 10 não chega, porém, o treinador decidiu dividir as tarefas de armação entre Riquelme, um meia-esquerda, e Alysson, um segundo atacante que volta para buscar jogo.

— Foi uma ideia mesmo dividir essa tarefa de armação com os dois jogadores, penso que a gente conseguiu tirar o melhor dos dois para a equipe. Entendi que Alisson estava ficando sempre muito no flanco e eu queria um jogador que viesse para dentro e se juntasse mais. Alisson ainda é um condutor, é mais atacante. O Riquelme já é mais meia. Com os dois se entendendo bem, acho que a tendência é crescer — disse Mano, após o jogo contra o Fortaleza.

Parceria para Braithwaite

Com o novo posicionamento de Alysson e de Riquelme, outro objetivo de Mano foi dar mais companhia a Braithwaite no ataque.

— Trouxe Alisson por dentro para se juntar com Braithwaite, com ele e Riquelme se juntando mais (ao dinamarquês). A gente estava sofrendo desta falta de aproximação, o nosso atacante ficava muito isolado — explicou o técnico.

Mais força nas pontas

Além de tudo isso, Mano Menezes acredita que o novo esquema dá mais força ao Tricolor nas pontas. Cristian Olivera foi escalado como ponta-direita, com liberdade para avançar, uma vez que, naquele lado, a lateral é mais protegida defensivamente. No flanco esquerdo, por sua vez, Marlon tem agora mais liberdade para apoiar até a linha de fundo.

— Deixei Kike Oliveira como extremo (pela direita). Isso abre também o corredor de forma mais efetiva para a passagem do nosso lateral-esquerdo. Principalmente com a formação que iniciamos (contra o Fortaleza), com um "lateral-zagueiro" pela direita. Então, empurramos Marlon com mais frequência — finalizou Mano.

Contra o Fluminense

Para o jogo contra o Fluminense, no sábado (2), o treinador não conta com Gustavo Martins, lesionado, e com Marlon e Cristian Olivera, suspensos. Já na lateral direita, Camilo e João Lucas disputam uma vaga. No mais, Lucas Esteves e Pavon serão atrações.

No meio-campo, por sua vez, Villasanti deve ser preservado por conta das dores no púbis, com Alex Santana ganhando uma chance.

O provável time gremista tem: Tiago Volpi; João Lucas (Camilo), Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Alex Santana, Riquelme e Pavon; Alysson e Braithwaite.