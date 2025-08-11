Grêmio

Pressionado
Notícia

O valor da multa rescisória de Mano Menezes no Grêmio; confira

Direção tricolor bancou o trabalho do técnico após derrota em casa por 1 a 0 para o Sport, neste domingo (10)

Rodrigo Oliveira

