O valor da multa rescisória de Mano Menezes no Grêmio; confira

Após a derrota em casa por 1 a 0 para o Sport, neste domingo (10), o técnico Mano Menezes está pressionado no cargo de técnico do Grêmio.
Conforme apurado por Zero Hora, a multa rescisória estabelecida no contrato do treinador é de três salários.
Como Mano recebe na Arena cerca de R$ 900 mil mensais, uma eventual rescisão custaria aos cofres tricolores aproximadamente R$ 2,7 milhões.
Fica até domingo
Porém, o vice de futebol Alexandre Rossato bancou o treinador, ao menos até o jogo contra o Atlético-MG, no próximo domingo (17).
— Estamos presenciando todo trabalho que está sendo feito. Os resultados não chegaram, mas essa mesma equipe saiu de um lugar muito pior com a chegada dessa comissão técnica. A gente tem certeza que a manutenção desse trabalho vai dar o resultado que a gente precisa — disse Rossato, após o jogo contra o Sport.
Já o presidente Alberto Guerra, em entrevista a Zero Hora no Rio de Janeiro, onde participa de evento na CBF, também comentou a situação do atual comandante.
— Hoje, o Mano é o nosso treinador. Por ora, está mantido. Vou sentar com ele, com o pessoal do futebol e faremos as avaliações necessárias.
"Involução" da equipe
Sobre o desempenho recente, o presidente afirmou que o jogo contra o Sport teve "involução" da equipe:
— Houve jogos que vimos evolução. Mas ontem foi uma involução. Um dos piores jogos, fiquei muito envergonhado. Não pela derrota, mas pela atuação. Não estava à altura do que a gente se preparou, do que planejamos. Realmente nos coloca numa situação difícil.