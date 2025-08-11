O valor da multa rescisória de Mano Menezes no Grêmio; confira

Mano Menezes sofre pressão pelos maus resultados. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Após a derrota em casa por 1 a 0 para o Sport, neste domingo (10), o técnico Mano Menezes está pressionado no cargo de técnico do Grêmio.

Conforme apurado por Zero Hora, a multa rescisória estabelecida no contrato do treinador é de três salários.

Como Mano recebe na Arena cerca de R$ 900 mil mensais, uma eventual rescisão custaria aos cofres tricolores aproximadamente R$ 2,7 milhões.

Fica até domingo

Porém, o vice de futebol Alexandre Rossato bancou o treinador, ao menos até o jogo contra o Atlético-MG, no próximo domingo (17).

— Estamos presenciando todo trabalho que está sendo feito. Os resultados não chegaram, mas essa mesma equipe saiu de um lugar muito pior com a chegada dessa comissão técnica. A gente tem certeza que a manutenção desse trabalho vai dar o resultado que a gente precisa — disse Rossato, após o jogo contra o Sport.

Já o presidente Alberto Guerra, em entrevista a Zero Hora no Rio de Janeiro, onde participa de evento na CBF, também comentou a situação do atual comandante.

— Hoje, o Mano é o nosso treinador. Por ora, está mantido. Vou sentar com ele, com o pessoal do futebol e faremos as avaliações necessárias.

"Involução" da equipe

Sobre o desempenho recente, o presidente afirmou que o jogo contra o Sport teve "involução" da equipe: