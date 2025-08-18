O que separa o Grêmio do acerto com Marcelo Grohe 

Grohe foi campeão saudita em 2023. Marcelo Grohe / Instagram / Arquivo Pessoal

Grêmio e Marcelo Grohe conversam para confirmar o retorno do goleiro de 38 anos ao clube que o revelou para o futebol. Mesmo com a negociação em andamento, a tendência é de que a definição demore alguns dias.

A direção formalizou uma oferta para que Marcelo assine contrato até dezembro de 2026. A resposta do goleiro é esperada para os próximos dias. Ele pediu um prazo para resolver um problema particular antes de avançar.

De volta ao Brasil desde agosto, após o contrato com o Al Kholood encerrar, o goleiro treina com um preparador particular na RGM Academy, projeto que ele toca junto com Galatto, ex-Grêmio, em Gravataí.

A oferta para o jogador, segundo fontes ouvidas por Zero Hora junto ao Grêmio, é de um salário dentro da realidade financeira do clube. Além de oferecer gatilhos por produtividade.

Antes desta conversa, o último contato entre a direção e o empresário de Marcelo Grohe, Bruno Junqueira, aconteceu em dezembro de 2023. Na época, o jogador estava disputando o Mundial de Clubes com o Al Ittihad. Titular e peça importante da equipe campeã saudita na temporada, a situação contratual do goleiro não dava brechas para um retorno ao Brasil.