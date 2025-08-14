O que se sabe sobre um possível interesse do Grêmio por Anderson Talisca; entenda

Atleta está emprestado pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, até junho de 2026. Divulgação / Fenerbahçe

Nesta quinta (14), um novo nome foi ligado ao Grêmio: Anderson Talisca. De acordo com os principais portais turcos, o atacante do Fenerbahçe estaria na mira do Tricolor.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o atleta de 31 anos chegou a ser avaliado em outro momento pelo estafe do empresário Marcelo Marques — que faria o investimento em Roger Guedes —, mas o interesse não se materializou em proposta. Os fatores que impediram qualquer avanço foram: a complexidade do negócio e a questão física do jogador.

Revelado pelo Bahia, Talisca pertence ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, e está emprestado ao clube turco até junho de 2026. Além disso, os sauditas ajudam a pagar a metade do salário, que estaria acima do teto estabelecido pelo clube.

Lesão grave

Outra situação que pesou é que o atleta sofreu uma grave lesão em março de 2024, com a desinserção do músculo reto-femoral da coxa esquerda e necessidade de cirurgia, que o afastou dos gramados por cerca de seis meses.

Atualmente, o jogador é reserva na equipe comandada pelo português José Mourinho. Na última terça (12), porém, saiu do banco para marcar o quinto gol da goleada por 5 a 2 sobre o Feyenoord, da Holanda, pelos playoffs da Liga dos Campeões.

Outro foco

Mesmo com a desistência por Roger Guedes, o investidor não pretende voltar o foco para Talisca. Além do atacante do Al-Rayyan, do Catar, apenas o volante Wendel, do Zenit, foi procurado formalmente, mas a tratativa não evoluiu devido aos altos valores exigidos pelos russos.

Sem sucesso nos dois contatos realizados, Marques colocou os 10 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões) à disposição da diretoria gremista para buscar novos reforços nesta janela de transferências.