O que o Grêmio precisa  fazer para superar a marcação do Atlético-MG

Mano Menezes busca recuperação no Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Os caminhos apontados nas conversas no CT Luiz Carvalho, segundo a reportagem de ZH, indicam que o time em BH deve ter mais jogadores cascudos e a presença de um terceiro volante. Mais do que isso, o Tricolor precisará de um plano para superar a marcação da equipe de Cuca, que vem de vitória sobre o Godoy Cruz na Sul-Americana.

O triunfo sobre o Flamengo na Copa do Brasil foi o grande feito do Atlético-MG desde a retomada após o Mundial de Clubes. O clube passou com dificuldade pelo Bucaramanga no playoff da Sul-Americana e tem apenas uma vitória em cinco rodadas de Brasileirão. Cuca tem sido cobrado por melhores atuações. O ambiente pode ajudar o Grêmio a buscar a vitória apesar da dificuldade de jogar na Arena do Galo.

Marcar bem é importante, e isso pode justificar a ideia de Mano Menezes de apostar em três volantes. Pavon, o mais marcador dos pontas do elenco, pode ganhar chance para ajudar um improvisado lateral direito no setor em que o Galo costuma ter Cuello e os avanços de Guilherme Arena.

Como atacar?

Além do plano defensivo, o Grêmio precisará encontrar armas para a atacar. Cuca é adepto de uma maneira pouco usada no futebol brasileiro de marcar, com encaixes individuais com perseguições longas.

Isso significa que cada jogador do Atlético-MG fica responsável por marcar um gremista, tendo que acompanhá-lo mesmo que esse atleta faça um longa movimentação pelo campo.

A melhor forma de enfrentar um time que marca com perseguições individuais é ter mobilidade no ataque. Mexer com os defensores pode gerar espaços na marcação. Ou seja: independentemente da formação gremista, os homens de frente precisarão ter mobilidade para tentar gerar vantagens sobre a defesa atleticana.

Mano Menezes não contará com Braithwaite, suspenso. Seu substituto será o recém-contratado Carlos Vinícius, que estava sem atuar desde abril, antes de chegar ao Grêmio. Centroavante de porte físico, o jogador não oferece tanta mobilidade. Esse tipo de movimentação terá de vir de outros jogadores do setor ofensivo gremista.