O provável time do Grêmio contra o Sport

Mano tem dúvidas no meio-campo para escalar o Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O time do Grêmio que vai enfrentar o Sport, neste domingo (10), às 20h30min, só será confirmado uma hora antes da partida. No entanto, boa parte dos titulares de Mano Menezes já estão definidos.

Ainda há, neste sábado (9), um último treino para encaminhar a equipe. No entanto, algumas dúvidas já foram sanadas na atividade desta sexta-feira (8).

No ataque, havia a dúvida sobre a presença de Braithwaite. O atacante dinamarquês chegou a ser preservado de algumas atividades durante a semana, mas compareceu normalmente ao treino e deve ir à campo.

O volante a ser escolhido por Mano também é dúvida. Villasanti é titular, mas vem sofrendo com dores no púbis. Cuéllar, que deve voltar a ser relacionado, pode ser opção.

A lateral direita segue como o principal problema. Sem Gustavo Martins, João Pedro e João Lucas, machucados, Mano deve improvisar o volante Camilo no setor. O zagueiro Balbuena deve fazer a estreia na ausência de Kannemann, suspenso.

Assim, uma provável escalação do Grêmio tem Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti (Cuéllar), Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.