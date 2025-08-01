O provável time do Grêmio contra o Fluminense

Alysson deve continuar na titularidade do ataque. Duda Fortes / Agencia RBS

Depois de vencer o Fortaleza na última terça-feira (29) em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão, o Grêmio vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense neste sábado (2), no Maracanã. O time comandado por Mano Menezes vai passar por mudanças em relação a última partida.

A maior dúvida é na lateral direita. Gustavo Martins, zagueiro que foi escalado na posição nas últimas partidas, foi diagnosticado com uma lesão na coxa. A vaga será disputada por João Lucas e Camilo, que entrou na partida contra o Fortaleza substituindo Gustavo Martins.

Do outro lado do campo, Lucas Esteves deve entrar na lateral esquerda no lugar de Marlon, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Fora pelo mesmo motivo, Cristian Olivera abre um espaço na ponta que deve ser ocupado por Pavon.

Villasanti, que havia dúvida se estaria entre os relacionados, também vai compor a delegação. O volante vem sofrendo com dores no púbis e foi observado no treino desta sexta-feira (1º), antes da viagem ao Rio de Janeiro, em relação à sua condição física. Pelo meio, Riquelme deve ter sequência contra o Fluminense.

Provável escalação do Grêmio

Volpi; Camilo, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi e Villasanti (Alex Santana); Pavon, Riquelme e Alysson; Braithwaite.