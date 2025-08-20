O perfil do "camisa 10 misterioso" buscado pelo Grêmio

O objetivo é ter alguém que se associe ao centroavante Braithwaite. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio definiu o perfil do camisa 10 buscado no mercado, cujos nomes pretendidos são guardados a sete chaves na Arena.

A ideia da direção é contratar um meia-atacante de boa chegada à área e que tenha qualidade na finalização. O objetivo é ter alguém que se associe ao centroavante Braithwaite nas jogadas ofensivas.

As buscas do Tricolor, portanto, não visam àquele perfil de armador clássico, com mais destaque nos passes e lançamentos, tipo de atleta considerado um artigo raro no mercado.

Adaptando para as características dos meias que marcaram época no Grêmio entre 2016 e 2017, o clube quer um meia que seja "mais Luan e menos Douglas".

Já desembarcaram nesta semana o lateral-direito Marcos Rocha e o volante Erick Noriega, e o clube negocia ainda os retornos do goleiro Marcelo Grohe e do volante Arthur.