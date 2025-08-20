Grêmio

Mais um reforço
Notícia

O perfil do "camisa 10 misterioso" buscado pelo Grêmio

Além de Marcelo Grohe e Arthur, Tricolor quer um meia-atacante para completar o elenco do segundo semestre

Rodrigo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS