O motivo que fez centroavante do Grêmio levar o terceiro cartão amarelo contra o Sport

Centroavante tem convivido com dores no pé direito. André Ávila / Agencia RBS

O cartão amarelo recebido por Braithwaite nos minutos finais da derrota para o Sport causou curiosidade. Um dos titulares pendurados do Grêmio, o centroavante puxou o meia Lucas Lima pela camisa, na intermediária do campo, e está suspenso para a próxima rodada do Brasileirão.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o motivo que fará o dinamarquês desfalcar o Tricolor contra o Atlético-MG, no próximo domingo (17), é o gramado sintético da Arena MRV. Com dores no pé direito, o atleta já seria preservado para não atuar no piso artificial, em Belo Horizonte.

As dores do camisa 22 gremista começaram ainda em junho, após um choque sofrido na partida com o Juventude, em Caxias do Sul. Não houve lesão diagnosticada, mas ele foi preservado de algumas atividades no CT Luiz Carvalho para realizar fisioterapia e chegou a ser dúvida para o jogo do último domingo (10).

Sem o titular no comando de ataque, o técnico Mano Menezes deve recorrer a Carlos Vinícius que, recentemente contratado, fez sua estreia neste fim de semana diante do time pernambucano.