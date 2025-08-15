"O Grêmio vale mais que a vida de vocês": torcedores protestam com faixa na Goethe

Faixa colocada em passarela na Avenida Goethe. Ian Tâmbara / Agência RBS

Um protesto da torcida do Grêmio foi visto na manhã desta sexta-feira (15), na Avenida Goethe, em Porto Alegre. Uma faixa foi pendurada na passarela próxima ao Parcão com uma frase direcionada aos jogadores, dirigentes e comissão técnica do Tricolor.

A frase, em tom de ameaça, diz: "o Grêmio vale mais que a vida de vocês". Não se sabe a autoria do protesto.

O Grêmio vive dias conturbados. O desempenho do time não agrada ao torcedor, principalmente depois da derrota na Arena para o Sport, lanterna do Brasileirão, e a eliminação da Sul-Americana para o Alianza Lima.

Após o último resultado negativo era esperada a demissão do técnico Mano Menezes, o que não aconteceu. O treinador segue com o respaldo da diretoria — que vem sendo cobrada para trazer reforços.

O Grêmio joga no domingo (17), às 16h, em Belo Horizonte contra o Atlético-MG. O Tricolor ocupa a 15ª posição no Brasileirão, com 20 pontos, quatro a mais do que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.