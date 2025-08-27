"O Grêmio perdeu", diz pré-candidato Denis Abrahão sobre desistência de Marcelo Marques à presidência do clube

Denis Abrahão lamentou ao dizer que projetava Marcelo Marques como "um grande presidente do Grêmio". Mateus Bruxel / Agencia RBS

Pré-candidato à presidência do Grêmio, Denis Abrahão se disse "muito chateado" com a decisão de Marcelo Marques em retirar sua candidatura do pleito gremista. O anúncio da desistência foi feito nesta quarta-feira (27) no programa Sala de Redação, da Rádio Gaúcha.

— Muito chateado. Via ele como um excelente candidato à presidência do Grêmio. O Grêmio perdeu muito hoje com a saída do Marcelo. Não tenho nenhuma dúvida disso. Muito triste — lamentou Abrahão, que completou:

— Mas foi uma opção dele. Eu acho que ele sabe. É um grande tomador de decisão e acertou com essa convicção. Infelizmente para o Grêmio. Seria um grande presidente.

Ao ser questionado sobre levar a sua candidatura à presidência adiante, o ex-dirigente gremista preferiu manter cautela:

— Nossa preocupação é o conselho deliberativo. Eu sou candidato a isso. Eleição (para presidente) e lá no fim do ano.

Como funciona a eleição

A eleição do Conselho Deliberativo será realizada em 27 de setembro. Serão renovadas 150 cadeiras.

Depois da renovação de parte do Conselho, os movimentos formais para a eleição presidencial terão início. A publicação de edital também é o primeiro passo, o que deve ocorrer no início de novembro.

A eleição presidencial deve ocorrer, segundo o estatuto, na segunda quinzena de novembro. Os candidatos com mais de 20% dos votos, dentro do universo de 343 conselheiros, avançam para a assembleia de associados.