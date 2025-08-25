O desempenho de Braithwaite no Grêmio em 2025; veja comparação com outros atacantes do Brasil

Braithwaite recebeu críticas de torcedores contra o Ceará. Duda Fortes / Agencia RBS

Quase um mês separa esta segunda (25) e a última vez em que Braithwaite fez um gol com a camisa do Grêmio — balançou as redes duas vezes contra o Fortaleza, em 29 de julho. O dinamarquês se tornou um dos principais alvos das vaias dos torcedores no empate com o Ceará.

— Ele (o torcedor) direcionou para o homem que geralmente tem de empurrar a bola para dentro mais vezes, que é encarregado disso, um pouco dessa frustração. Eu enxergo dessa maneira. Da mesma maneira que eu enxergo a vaia no final como uma frustração — analisou Mano Menezes.

Ainda que tenha recebido críticas e vaias, Braithwaite ainda é o artilheiro do Grêmio no ano. Em 33 jogos, o centroavante já marcou em 15 gols, seis deles no Brasileirão. Ele tem média de 0,45 gol por jogo, melhor do que alguns dos principais centroavantes do país.

Entre os nomes analisados por Zero Hora, a melhor média de gols é de Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro e artilheiro do Brasileirão. Chamado por Carlo Ancelotti para a Seleção, o jogador tem 17 gols em 29 partidas, com média superior a um gol a cada dois jogos (0,58).

Após a janela de transferências, Braithwaite tem a concorrência de Carlos Vinícius pela vaga de titular no comando do ataque gremista. O dinamarquês tem sido titular, mas pode perder o lugar na equipe.

Confira a lista classificada por média de gols no ano